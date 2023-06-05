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У Грузії "кортежу кадировців" виписали десятки штрафів за порушення ПДР

"Європейська правда"Понеділок, 5 червня 2023, 17:55
У Грузії кортежу кадировців виписали десятки штрафів за порушення ПДР
Фото: Кавакз.Реалии

У Грузії "кадировці", які перебували на території країни з 22 травня по 3 червня, отримали 40 штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости Грузия".

Зазначається, що лише на одну автівку було накладено 13 штрафів за порушення ПДР.

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Загальна сума штрафів складає 7450 ларі (до 3 тисяч доларів).

Общая сумма штрафов составляет 7450 лари (до 3 тысяч долларов).

Більшість штрафів була виписана за перевищення швидкості.

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Згідно з документацією, "кортеж кадировців" перебував у Грузії з 22 травня до 3 червня.

У МВС і Службі держбезпеки поки що так і не прокоментували тему і не повідомили, чий кортеж перебував у Грузії і хто пересувався на цих автомобілях.

Раніше стало відомо, що у Грузії помітили "кадировців". Грузинський опозиційний телеканал "Мтаварі" опублікував відеокадри кортежу машин із російськими номерами, який помітили на автомагістралі поблизу села Натахтарі. Пізніше в соцмережах опублікували фотографію тих самих машин, зняту в Батумі.

ЗМІ припускають, що чеченський бізнесмен, який побував у Грузії, – це Асланбек Ахметханов, який зараз входить до найближчого кола Рамзана Кадирова.

У керівній "Грузинській мрії" заявили, що "кадировці" не порушували "закону про окупацію", і тому не було причин не впускати їх до Грузії.

Теми: ГрузіяКадиров
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