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Окупанти "Смерчами" вдарили по Балаклії – загинув чоловік, ще 9 людей поранено

Олександр ШумілінПонеділок, 5 червня 2023, 19:42
Окупанти Смерчами вдарили по Балаклії – загинув чоловік, ще 9 людей поранено
Фото Синєгубова

Російські окупанти вдарили по Балаклії у Харківській області із реактивної системи залпового вогню "Смерч", в результаті чого загинув чоловік і 9 отримали поранення.  

Джерело: повідомлення голова Харківської ОДА Олега Синєгубова

Пряма мова: "Російські окупанти вдарили по Балаклії... Станом на зараз відомо про одного загиблого чоловіка... За попередніми даними, окупанти вдарили по Балаклії із РСЗВ "Смерч".

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Деталі: Пізніше він додав, що за інформацією медиків екстреної допомоги, нараховується також 9 поранених, з них 3 - у важкому стані. За словами Синєгубова, росіяни вдарили по приватному сектору, де виключно цивільна інфраструктура.

Теми: Харківська областьРосія
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