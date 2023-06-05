Окупанти "Смерчами" вдарили по Балаклії – загинув чоловік, ще 9 людей поранено

Російські окупанти вдарили по Балаклії у Харківській області із реактивної системи залпового вогню "Смерч", в результаті чого загинув чоловік і 9 отримали поранення.

Джерело: повідомлення голова Харківської ОДА Олега Синєгубова

Пряма мова: "Російські окупанти вдарили по Балаклії... Станом на зараз відомо про одного загиблого чоловіка... За попередніми даними, окупанти вдарили по Балаклії із РСЗВ "Смерч".

Деталі: Пізніше він додав, що за інформацією медиків екстреної допомоги, нараховується також 9 поранених, з них 3 - у важкому стані. За словами Синєгубова, росіяни вдарили по приватному сектору, де виключно цивільна інфраструктура.