Україна має достатньо зброї для контрнаступу – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеби стверджує, що Україна має достатньо зброї, аби розпочати контрнаступ проти російських сил, який дасть країні необхідну для вступу в Північноатлантичний Альянс перемогу.

Про це він заявив в інтерв’ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Україна вже кілька місяців готується до майбутнього штурму з метою повернення окупованих Росією територій, використовуючи танки, бронемашини і артилерію, надані західними союзниками.

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Голова українського МЗС не відповів на запитання, чи розпочався контрнаступ. За його словами, найважливіше не те, коли він почнеться, а щоб він закінчився перемогою України – яка, додав міністр, уможливить членство Києва в Альянсі.

"Членство в НАТО не може зупинити цю війну, але членство в НАТО зупинить подальші війни. Ось чому найкращий спосіб забезпечити безпеку в регіоні – це прийти до моменту, коли Україна стане членом НАТО", – сказав Кулеба.

Очільник української дипломатії підкреслив, що членство в НАТО є наступною великою метою на порядку денному України після того, як вона домоглась отримання в майбутньому винищувачів F-16.

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"Ми розблокували всю зброю... Не залишилося нічого великого (зі зброї – ред.), за що боротись", – підкреслив він.

Як повідомлялося, Сполучені Штати вважають, що разом із союзниками належним чином забезпечили Україну військовою допомогою для проведення контрнаступу.

У середині травня ЗМІ повідомляли, що українські війська розпочали операції з "формування" напередодні довгоочікуваного контрнаступу проти російських військ.