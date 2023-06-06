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В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Ольга Глущенко Вівторок, 6 червня 2023, 02:36
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
фото Getty Images

У Києві та в усіх областях України в ніч на 6 червня була оголошена повітряна тривога.

Джерело: мапа повітряних тривог

Деталі: Повітряна тривога почала ширитися близько після опівночі з Київської області.

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Згодом вона була оголошена в Києві та всіх областях, окрім західних.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

 

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено о 04:07. У Києві та областях почалися відбої повітряної тривоги.

Теми: повітряна тривога
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