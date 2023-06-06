У Деснянському районі Києва уламки впали на проїжджу частину, є пошкодження – КМВА
Вівторок, 6 червня 2023, 04:10
У Деснянському районі Києва відбулося падіння уламків на проїжджу частину, в результаті чого пошкоджені лінії електропередач тролейбусного сполучення і вибиті вікна магазину
Джерело: КМВА
Дослівно: "Падіння уламків на проїжджу частину, пошкоджені лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибиті вікна магазину".
Деталі: За попередньою інформацією, потерпілих нема, дані уточнюються.
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