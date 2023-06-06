У Деснянському районі Києва уламки впали на проїжджу частину, є пошкодження – КМВА

У Деснянському районі Києва відбулося падіння уламків на проїжджу частину, в результаті чого пошкоджені лінії електропередач тролейбусного сполучення і вибиті вікна магазину

Джерело: КМВА

Дослівно: "Падіння уламків на проїжджу частину, пошкоджені лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибиті вікна магазину".

Деталі: За попередньою інформацією, потерпілих нема, дані уточнюються.