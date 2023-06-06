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Apple представила гарнітуру доповненої реальності Vision Pro

"Українська правда"Вівторок, 6 червня 2023, 05:25
Apple представила гарнітуру доповненої реальності Vision Pro
фото: Apple

Компанія Apple представила інтерактивні окуляри Vision Pro, свою першу в історії гарнітуру доповненої реальності.

Джерело: Mashable

Деталі: Vision Pro – це гарнітура з прозорим дисплеєм і 3D-інтерфейсом, яким можна керувати очима, руками і голосом.

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Генеральний директор Apple Тім Кук під час презентації зазначив, що, скориставшись гарнітурою, можна побачити віртуальні світи на екрані високої роздільної здатності.

За допомогою кнопки на боковій стороні гарнітури зовнішні камери змішуються з реальним світом. Кук називає це "просторовими обчисленнями".

Apple робить великий акцент на тому, що людина з гарнітурою Vision Pro не ізольована від зовнішнього світу. Наприклад, коли вона повністю занурена у віртуальний світ, а інша людина наближається до неї, відбувається контакт "очі в очі".

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Тобто зовнішній екран дозволяє іншим людям дивитися в очі особі з гарнітурою Vision Pro.

Для керування пристроєм використовуються очі, жести та голос. Для фізичного управління є також коліщатко Digital Crown, як в Apple Watch.

Зазначається, що Apple доклала багато зусиль, щоб зробити Vision Pro легким, але потужним. Дисплейна система складається з двох мікро-OLED-дисплеїв із загальною роздільною здатністю 23 мільйони пікселів. За словами Apple, це більше пікселів, ніж у телевізора з роздільною здатністю 4K.

Відео відтворюється у справжній роздільній здатності 4K з широким колірним охопленням і високим динамічним діапазоном. Кілька камер, як всередині, так і зовні, а також сканер Lidar, відстежують рухи ваших очей і рук та сканують навколишнє середовище.

Гарнітура також підтримує просторовий звук і може сканувати вашу кімнату, щоб створити ефект присутності.

Усе це – у корпусі з алюмінію та скла, із тканинним ремінцем, який утримує гарнітуру на голові.

Для людей в окулярах Apple у партнерстві з Zeiss створила оптичні вставки, які магнітно прикріплюються до лінз гарнітури.

Усе це працює на чіпі Apple M2, який працює паралельно з абсолютно новим чіпом R1, що обробляє вхідні дані з камер, сенсорів та мікрофонів пристрою. Простіше кажучи, M2 відповідає за обчислення, а R1 забезпечує безперебійну роботу пристрою.

Система ідентифікації відбувається за допомогою сканування очей під назвою Optic ID, яка гарантує, що доступ до гарнітури маєте лише власник.

Час автономної роботи Vision Pro складає 2 години. Ідеться про використання гарнітури із зовнішнім акумулятором, підключеним через кабель збоку.

Ціна пристрою стартуватиме від $3,499, а в продажу Vision Pro з'явиться "на початку наступного року".

Теми: технологіїApple
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