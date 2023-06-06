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ППО знищила 35 із 35 крилатих ракет ворога – повітряники

Ольга Глущенко Вівторок, 6 червня 2023, 06:16
ППО знищила 35 із 35 крилатих ракет ворога – повітряники
фото ПС ЗСУ

Уночі 6-го червня 2023 року з 00.30 по 04.00 години окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, усі 35 російських ракет знищила ППО.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: За даними повітряників, атакували росіяни традиційно – з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет.

Більшість Х-101/Х-555 прямувала у напрямку столиці – в зону відповідальності повітряного командування "Центр".

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Теми: ППОракетний ударповітряна тривога
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