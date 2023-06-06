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Окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація

Ольга Глущенко Вівторок, 6 червня 2023, 06:45
Окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація
Каховська ГЕС, фото з Вікіпедії

Оперативне командування "Південь" повідомило, що російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС, згодом ОВА підвердила цю інформацію.

Джерело: ОК "Південь", голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Дослівно: "Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення.

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Всі служби працюють. Ситуація відстежується".

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Оновлено о 06:45. Прокудін записав відео, в якому підтвердив підрив Каховської ГЕС. Він зазначив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

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Прокудін також зауважив, що критичного рівня вода досягне через 5 годин.

Оновлено о 06:58. У Херсонській ОВА повідомили, що підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабел.

За інформацією місцевого жителя Каховки, який виїхав на підконтрольну Україні територію, був лише один вибух, а далі Каховська ГЕС "посипалася як картковий дім".

За його словами, затоплення великі, у Корсунці вода вже в центрі, а "прибережні райони змиває".

Теми: Херсонська областьвійнаКаховська ГЕС
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