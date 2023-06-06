Британська розвідка назвала ключовий фактор у війні в наступні тижні

Британська розвідка повідомила про інтенсифікацію бойових дій на багатьох ділянках фронту і водночас зосередила увагу на максимізації ворожнечі між групою "Вагнера" і Міноборони РФ.

Як пише "Європейська правда", Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 6 червня.

Британська розвідувальна спільнота відзначає, що за останні 48 годин відбулося значне посилення бойових дій на багатьох ділянках фронту, в тому числі на тих, де було відносно спокійно протягом кількох місяців.

Водночас, ворожнеча між групою "Вагнера" та Міністерством оборони Росії досягла безпрецедентного рівня.

Вперше власник "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що армія навмисно застосувала летальні засоби проти підрозділів "Вагнера". В огляді також згадують про затримання "Вагнером" командира бригади російської армії.

"Більшість сил Вагнера наразі виведені з Бахмута. Оскільки в Росії не вистачає резервних підрозділів, те, наскільки "Вагнер" буде підкорятися МО, стане ключовим фактором у конфлікті протягом наступних тижнів" – йдеться в огляді.

Нагадаємо, в одному з попередніх оглядів ішлося, що через дії партизанських груп в районі російського прикордонного містечка Шебекіно перед керівництвом РФ починає поставати дилема: перекидати додаткові сили до лінії фронту чи посилювати захист власного кордону, вважає британська розвідка.