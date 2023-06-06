Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британська розвідка назвала ключовий фактор у війні в наступні тижні

"Європейська правда"Вівторок, 6 червня 2023, 08:48
Британська розвідка назвала ключовий фактор у війні в наступні тижні
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З САЙТУ THETIMES.CO.UK

Британська розвідка повідомила про інтенсифікацію бойових дій на багатьох ділянках фронту і водночас зосередила увагу на максимізації ворожнечі між групою "Вагнера" і Міноборони РФ.

Як пише "Європейська правда", Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 6 червня.

Британська розвідувальна спільнота відзначає, що за останні 48 годин відбулося значне посилення бойових дій на багатьох ділянках фронту, в тому числі на тих, де було відносно спокійно протягом кількох місяців.

Водночас, ворожнеча між групою "Вагнера" та Міністерством оборони Росії досягла безпрецедентного рівня.

Вперше власник "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що армія навмисно застосувала летальні засоби проти підрозділів "Вагнера". В огляді також згадують про затримання "Вагнером" командира бригади російської армії.

"Більшість сил Вагнера наразі виведені з Бахмута. Оскільки в Росії не вистачає резервних підрозділів, те, наскільки "Вагнер" буде підкорятися МО, стане ключовим фактором у конфлікті протягом наступних тижнів" – йдеться в огляді.

Нагадаємо, в одному з попередніх оглядів ішлося, що через дії партизанських груп в районі російського прикордонного містечка Шебекіно перед керівництвом РФ починає поставати дилема: перекидати додаткові сили до лінії фронту чи посилювати захист власного кордону, вважає британська розвідка.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Руйнування Каховської ГЕС: до Криму вода не надходитиме щонайменше рік – "Укргідроенерго"

Контрнаступ: Міноборони вже нарахувало 7 звільнених населених пунктів

Кулеба: Партнери не сумніваються, що Україна не причетна до підриву Каховської ГЕС

мапаУкраїна наступає на кількох напрямках, але з перемінним успіхом – західні ЗМІ

Мінна небезпека зросла на узбережжі Одещини

відеоДрон знищив супутникову систему зв’язку росіян: у Мінцифри показали відео

Усі новини...
війна
"Укрзалізниця" призначила евакуаційні поїзди через підрив ворогом Каховської ГЕС
Вода біжить широким потоком: відео зі зруйнованої окупантами Каховської ГЕС
ISW пояснив, чому поки що не коментує контрнаступальних операцій Сил оборони
Останні новини
22:55
Результати невтішні: Зеленський анонсував "проєкти рішень" щодо відповідальних за укриття
22:44
Макрон: Контрнаступ України може тривати "тижні, а то й місяці"
22:33
Зеленський провів Ставку: Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно
22:17
США просувають реформу Радбезу ООН: більше постійних членів, але без права вето – WP
21:58
фотоРосіяни вдарили по місту на Донеччині: є загиблий та поранені
21:57
Як чемпіон України з єдиноборства боронить батьківщину: історія нацгвардійця
21:55
Біженець з України виграв 500 тисяч євро в бельгійську лотерею
21:52
Економічні новини 12 червня: УЗ продає квитки в жіночі купе, податкові пільги поки не чіпатимуть
21:48
Блінкен: Успішний контрнаступ України може змусити Путіна до переговорів
21:47
Руйнування Каховської ГЕС: до Криму вода не надходитиме щонайменше рік – "Укргідроенерго"
Усі новини...
Реклама: