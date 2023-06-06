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Британська розвідка назвала ключовий фактор у війні в наступні тижні

"Європейська правда"Вівторок, 6 червня 2023, 08:48
Британська розвідка назвала ключовий фактор у війні в наступні тижні
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З САЙТУ THETIMES.CO.UK

Британська розвідка повідомила про інтенсифікацію бойових дій на багатьох ділянках фронту і водночас зосередила увагу на максимізації ворожнечі між групою "Вагнера" і Міноборони РФ.

Як пише "Європейська правда", Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 6 червня.

Британська розвідувальна спільнота відзначає, що за останні 48 годин відбулося значне посилення бойових дій на багатьох ділянках фронту, в тому числі на тих, де було відносно спокійно протягом кількох місяців.

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Водночас, ворожнеча між групою "Вагнера" та Міністерством оборони Росії досягла безпрецедентного рівня.

Вперше власник "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що армія навмисно застосувала летальні засоби проти підрозділів "Вагнера". В огляді також згадують про затримання "Вагнером" командира бригади російської армії.

"Більшість сил Вагнера наразі виведені з Бахмута. Оскільки в Росії не вистачає резервних підрозділів, те, наскільки "Вагнер" буде підкорятися МО, стане ключовим фактором у конфлікті протягом наступних тижнів" – йдеться в огляді.

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Нагадаємо, в одному з попередніх оглядів ішлося, що через дії партизанських груп в районі російського прикордонного містечка Шебекіно перед керівництвом РФ починає поставати дилема: перекидати додаткові сили до лінії фронту чи посилювати захист власного кордону, вважає британська розвідка.

Теми: війна
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