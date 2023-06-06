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Австралія готова передати Україні списані винищувачі – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 6 червня 2023, 09:47

Австралія обговорює зі США можливість передати Україні винищувачів F/A-18 Hornets. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це, посилаючись на свої джерела, пише The Australian Financial Review.

Як зазначається, США не заперечують проти передачі літаків. При цьому умовою передачі є використання винищувачів виключно у повітряному просторі України.

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Королівські ВПС Австралії планували утилізувати 41 винищувач F/A-18 Hornets. Їх планувалося або відправити в утиль, або продати для використання як навчальні літаки.

При цьому невідомо, чи всі ці літаки придатні до подальшої експлуатації. Джерело The Australian Financial Review визнає, що частина літаків годиться лише для розбору деталей.

F/A 18-Hornet – американський палубний винищувач-бомбардувальник та штурмовик, розроблений у 1970-х роках. Наразі знятий з виробництва, проте перебуває на озброєнні США, Канади, Австралії, Іспанії, Швейцарії, Фінляндії, Кувейту та Малайзії.

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Нагадаємо, у березні Україна звернулася до Фінляндії і запропонувала обговорити питання про можливу передачу Україні винищувачів Hornet. Однак у Міністерстві оборони Фінляндії відмовили у цьому запиті. Там заявили, що винищувачі Hornet будуть використовуватися Оборонними силами Фінляндії протягом найближчих кількох років, після чого їхній життєвий цикл, що становить близько трьох десятиліть, закінчиться.

Теми: винищувачіАвстраліяУкраїна
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