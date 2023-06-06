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У Білому домі відповіли, чи планують відправити Україні більше Patriot

"Європейська правда"Вівторок, 6 червня 2023, 11:39

Забезпечення України системами протиповітряної оборони залишається пріоритетом для США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі, відповідаючи на питання про можливу відправку в Україну більше комплексів Patriot, про що раніше просив президент Володимир Зеленський.

"Протиповітряна оборона залишається на першому місці в переліку тих сил і засобів, якими ми і надалі забезпечуватимемо Україну", – сказав Кірбі.

Він зазначив, що комплексів Patriot "не так багато, ані в нашому арсеналі, ані в арсеналах країн, які їх придбали".

"І ми знаємо, наскільки добре працюють Patriot в Україні, і саме тому минулого тижня ми надали додаткові протиракети. Все, що я можу сказати, це те, що ми зберігатимемо пріоритет в цьому і надалі. І я просто не хочу випереджати оголошення", – додав Кірбі.

Нагадаємо, 1 червня після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові президент України Володимир Зеленський виступив за створення "коаліції Patriot". Цю ініціативу підтримав прем’єр Нідерландів.

Дивіться відео "Європейської правди": "Коаліція Patriot": що отримав Зеленський на саміті у Молдові

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Теми: PatriotСШАУкраїна
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