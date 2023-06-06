У Міжнародному суді ООН почалися слухання за позовом України проти РФ щодо Криму і Донбасу

У Міжнародному суді ООН почалися слухання у рамках розгляду по суті позову України проти Росії у зв’язку з порушенням двох конвенцій ООН, який Україна подала у 2017 році.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" у Гаазі.

Йдеться про справу "Застосування Міжнародної конвенції щодо боротьби з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції щодо подолання усіх форм расової дискримінації (Україна проти РФ)".

6 червня у Палаці миру в Гаазі розпочався перший раунд усних аргументів, цього дня свої аргументи наводить українська сторона. Заплановано дві сесії тривалістю по 3 години кожна.

Російська сторона представлятиме свої аргументи у четвер 8 червня.

Другий раунд представлення аргументів відбудеться 12 і 14 червня відповідно.

Українську делегацію очолює Антон Кориневич – посол з особливих доручень в МЗС, головний представник України у питаннях, які стосуються міжнародного юридичного переслідування РФ. Його заступницею є Оксана Золотарьова, директор Департаменту міжнародного права МЗС України.

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Нагадаємо, Україна подала позов 16 січня 2017 року. У ньому Київ аргументує, що Росія порушила першу конвенцію, озброюючи збройні угруповання своїх маріонеткових "республік" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, і другу – своєю політикою щодо неросійських етнічних груп в окупованому Криму.

Вже у квітні 2017 року Суди виніс проміжне рішення, зобов’язавши Росію не обмежувати можливості кримських татар зберігати свої представницькі інституції, включно з Меджлісом, та забезпечити доступність освіти українською мовою.

У листопаді 2019 року Суд відхилив усі аргументи Росії щодо юрисдикції суду та прийнятності справи, що стало повною перемогою України на тому етапі розгляду.

Про нього "ЄвроПравда" детально розповідала у статті "Перемога повна, але не остання".