Окупанти тримають у вогняному полоні Запорізьку та Херсонську області, є загиблі - ОВА

За минулу добу окупанти били по 10 областях, лише по Херсонщині росіяни здійснили 96 обстрілів, а по населених пунктах Запорізької області на лінії фронту було нанесено 79 вогняних атак.

Джерело: звіти ОВА

Деталі: Херсонщина: російська армія підірвала Каховську ГЕС. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють.

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Підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме: села Миколаївка, Ольгівка, Львово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабел.

За добу по області противник здійснив 96 обстрілів (460 снарядів), з них по м. Херсон противник здійснив 10 артилерійських обстрілів (50 снарядів).

Всього за добу внаслідок російської агресії 2 людини загинули, 4 - дістали поранення.

ВІДЕО ДНЯ

Вночі та зранку 5 червня російська армія масованим вогнем крила житлові квартали Херсона. Обстріли велися забороненими запалювальними боєприпасами, що призвело до великої кількості пожеж. Через удари армії РФ пошкоджено з два десятки житлових будинків, гаражі, автомобілі, два освітні заклади. Також окупанти обстріляли один із медичних закладів, в якому на момент атаки знаходилися 135 пацієнтів та 44 медики. Дивом вони не постраждали. У лікарні вибито вікна та двері. Внаслідок нічних обстрілів Херсона постраждала 47-річна жінка. Їй надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації відмовилася.

Вчора внаслідок влучання в одне з підприємств міста травми, несумісні з життям, отримав 55-річний охоронець, котрий знаходився на робочому місці.

Крім цього, з артилерії обстріляли й Микільське Херсонського району – по мирному населеному пункту зафіксовано десятки "прильотів", пошкоджено житлові будинки та обʼєкт критичної інфраструктури.

Російська авіація атакувала Берислав. Ворог вдарив керованими авіабомбами по житловому кварталу міста. Через обстріл пошкоджено приміщення приватного підприємства та близько двадцяти житлових будинків. Поранення дістали двоє людей – 73-річна жінка та 48-річний чоловік. Постраждалих доставили до лікарні.

Через російський обстріл селища Козацьке Новокаховської громади загинула жінка.

Також окупанти обстріляли село Кізомис Білозерської громади забороненими запалювальними боєприпасами.

Виникла пожежа на вже засіяному полі. Частину посівів вдалося врятувати.

У Тягинській громаді було влучання в Ольгівський інтернат.

Запорізька: ворог здійснив 79 атак по населених пунктах області на лінії фронту: авіаудар та 7 обстрілів з РСЗВ по Ольгівському, крім того, 71 удар з артилерії наніс по Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Чарівному, Червоному, Білогір'ю, Полтавці, Гуляйпільському, Темирівці, Щербаках, Малинівці, Верхній Терсі, Степовому, Кам'янському та Плавнях.

Минулося без постраждалих. Наразі фахівці змогли зафіксувати руйнування ще 25 цивільних об'єктів.

Київщина: масована ракетна нічна атака. Всі цілі збито. Прильотів не має, постраждалі попередньо відсутні. Пошкоджено 8 приватних будинків, один багатоповерховий будинок, медичний заклад, магазин, офісні приміщення. Оперативні групи продовжують ліквідовувати та фіксувати наслідки нічної атаки.

Чернігівщина: за добу — 4 обстріли із мінометів, артилерії, гранатомету, по прикордонню Новгород-Сіверського району. Внаслідок обстрілу мід селами Семенівської громади пошкоджено міст, і іншому селі цієї ж громади поранено 4 людей. Було пошкоджено 4 будинки та господарські споруди.

Сумщина: вчора протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів. Зафіксовано 94 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Дружбівська, Краснопільська, Миропільська, Новослобідська, Шалигінська, Хотінська громади.

Унаслідок одного з обстрілів Великописарівської громади пошкоджено адміністративну будівлю та лінію електропередач. Також пошкоджено лінію електропередач у Дружбівській громаді

Вночі та зранку росіяни здійснили 3 мінометні обстріли. Зафіксовано 13 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Шалигинська та Середино-Будська громади. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Дніпропетровщина: вчора ворог знову обстріляв Нікополь.

Артилерійські снаряди понівечили 9 приватних будинків, один зруйнували вщент. Побиті господарська споруда, авто та лінії електропередач. Пошкоджені гімназія та спортшкола.

За ніч Нікопольщина пережила п'ять обстрілів.

Ворог бив по Мирівській громаді з "Граду", по Червоногригорівській та Нікополю - з важкої артилерії.

В Нікополі пошкоджені 5 багатоповерхівок, дитячий майданчик, авто, газопровід.

Усюди минулося без постраждалих.

Також агресор спрямував на Нікопольський район безпілотники. Та атака провалилася завдяки оборонцям з ПвК "Схід". Вони приземлили два "Шахеди".

В небі над областю цієї ночі наші захисники збили і крилату ракету.

Харківщина: минулої ночі ворог завдав ракетного удару по Слобідському та Шевченківському районах Харкова. Зафіксовані прильоти на автомобільну парковку аеропорту та в дорогу в центрі міста. У навколишніх будинках вибило вікна, пошкоджено водогін, пошкоджені приватні автомобілі. Без постраждалих.

В с. Западне Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу відбулася розгерметизація аміакопроводу "Тольяті - Одеса. В момент удару аміакопровід був перекритий, у трубі залишалися технологічні залишки.

Станом на 21:35 вчора заміри у Купянську показали відсутність аміаку у повітрі. Станом на 06:00 06 червня по передмістю м. Куп’янськ та прилягаючих сіл, перевищень гранично допустимих концентрації аміаку в повітрі не зафіксовано.

Протягом минулої доби ворог масовано обстріляв щонайменше 27 населених пунктів.

Сьогодні зранку внаслідок обстрілів смт Печеніги Чугуївського району пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа. Загинула жінка 52 років.

У смт Ківшарівка Куп'янського району обстрілом пошкоджено дитяче інфекційне відділення лікарні.

Внаслідок ворожого обстрілу зазнали поранення чоловік 58 років та жінка 54-х. Госпіталізовані у лікарню смт Великий Бурлук Куп'янського району.

Внаслідок обстрілу м. Балаклія Ізюмського району з РСЗВ "Смерч" о 17:55 загинув цивільний чоловік 57 років, 9 людей отримали поранення. Пошкоджено 6 житлових будинків, господарчі споруди, автомобіль.

На трасі біля с. Потихонове Куп'янського району на вибуховому пристрої підірвався трактор. 2 людей отримали поранення.

Луганщина: ворог нещадно б’є по Невському, де ще залишається півсотні жителів. Крім артилерійських обстрілів, до яких місцеві вже, на жаль, призвичаїлися, населений пункт зазнає ще й авіаударів, які останніми тижнями почастішали. Черговий обстріл росіяни здійснили вчора.

Атакував ворог поблизу Білогорівки. Із мінометів та артсистем обстріляв Новоселівське, Невське та Білогорівку.

За добу противник здійснив 89 обстрілів (406 снарядів).

Донеччина: минулої доби росіянами було обстріляно 16 населених пунктів: с.Новоукраїнка, с.Пречистівка, смт Велика Новосілка, смт Північне, Торецьк, Авдіївка, смт Комишуваха, Часів Яр, с.Іванопілля, с.Новоочеретувате, Лиман, с.Соловйове, с.Максимільянівка, с.Миколаївка, смт Нью-Йорк, с.Новоселівка Перша.

Пошкоджено 31 житловий будинок (з них 5 – багатоквартирних), дитсадок, музичний коледж, палац культури, котельня, ЦНАП, "Ощадбанк", школа, "Укртелеком", СТО, адмінбудівля ДСНС, службовий автомобіль ДСНС, крамниця, кафе, ПрАТ "АКХЗ", господарська споруда.

На Донеччині за добу: 1 загиблий, 6 поранених.

Миколаївщина: вчора вдень ворог здійснив артилерійський обстріл по акваторії Очаківської громади. Попередньо — без наслідків.