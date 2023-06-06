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На Яворівському полігоні викрили російських шпигунів

Альона Мазуренко Вівторок, 6 червня 2023, 14:31
На Яворівському полігоні викрили російських шпигунів

На Яворівському полігоні викрили двох військових та медпрацівницю, які працювали на воєнну розвідку Росії.

Джерело: офіс генпрокурора

Дослівно: "За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури викрито двох військовослужбовців та медичну працівницю, які дислокувалися у різних підрозділах на території Яворівського полігону, за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч.2 ст.111 ККУ)".

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Деталі: До початку повномасштабного вторгнення вони були завербовані спецслужбами РФ та збирали інформацію для окупантів.

За допомогою месенджерів вони повідомляли ворогу інформацію про локації окремих підрозділів українських захисників на полігоні, результати міжнародного військового співробітництва, візити військово-політичного керівництва України, а також про розгортання бойових частин та локації військової техніки.

Наразі встановлюються інші причетні до злочину.

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Теми: шпигунствоРосіяЛьвівщина
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