На Херсонщині евакуювали вже понад 1000 людей, лівий берег Дніпра постраждав більше

Через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС на правому березі Херсонської області критичного стану не зафіксовано, лівий берег наразі постраждав набагато більше.

Джерело: керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк на брифінгу, цитує "Інтерфакс-Україна", ДСНС

Пряма мова Гуменюк: "На правому березі критичних станів фактично не зафіксовано в тих населених пунктах, де йде підйом води. Зокрема, і обласний центр критично не постраждав, є підтоплення деяких мікрорайонів, житлових секторів і вулиць.

Реклама:

Але тим не менше евакуацію організовано, оскільки рівень води продовжує підвищуватися, і за попередніми оцінками фахівців, критичного рівня вода досягне десь приблизно о 13:00. Ситуація відстежується, всі служби на місцях працюють".

Деталі: За даними ДСНС, станом на 15:00 силами рятувальників, Нацполіції та волонтерів евакуйовано близько 1300 осіб.

ВІДЕО ДНЯ

Для збільшення - натисніть на забраження

Говорячи про ситуацію на лівому березі, Гуменюк зазначила, що країна-агресор "заглушила" зв'язок, щоб люди не мали можливості отримати компетентні рекомендації та мати зв'язок із підконтрольною Україні територією.

Вона додала, що через підвищення рівня води посилилася мінна небезпека на воді, а також порадила місцевим жителям не намагатися самостійно евакуюватися.

"Не думаю, що окупанти будуть спокійно спостерігати, як мирні жителі будуть евакуюватися з лівого берега на правий, тому не раджу ризикувати. Набагато краще виїхати більш углиб лівого берега і там організувати евакуацію", - пояснила Гуменюк.

У Силах оборони також підкреслили, що географічно нижчий лівий берег наразі постраждав набагато більше.