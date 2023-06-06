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Вища кваліфікаційна комісія суддів України обрала голову

Станіслав ПогоріловВівторок, 6 червня 2023, 15:39
Вища кваліфікаційна комісія суддів України обрала голову
Фото: ВККС

Вища кваліфікаційної комісії суддів України на своєму засіданні 6 червня обрала суддю Київського апеляційного суду Романа Ігнатова головою ВККС.

Джерело: пресслужба ВККС

Дослівно: "6 червня 2023 року на організаційному засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) обрано голову комісії – Романа Ігнатова, суддю Київського апеляційного суду".

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Деталі: За відповідне рішення проголосували 9 членів комісії.

Що було раніше: Вища рада правосуддя 1 червня призначила усіх членів нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що було одним із завдань для України, які вона отримала разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС.

За результатами проведених співбесід з рекомендованими Конкурсною комісією з добору кандидатів на посади членів ВККС 32 кандидатами Вища рада правосуддя призначила 16 членів Комісії, з них вісім призначено з числа суддів та суддів у відставці.

ВІДЕО ДНЯ

Посли Групи семи раніше закликали Україну забезпечити прозоре призначення членів ВККС і призначити їх якнайшвидше. 

Повноваження попереднього складу ВККСУ були припинені з 16 жовтня 2019 року у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України № 193-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування".

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Теми: судУкраїна
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