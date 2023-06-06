У Росії "Містер сидр" убив уже 30 людей
У Росії від отруєння пивним напоєм "Містер сидр" загинули за два дні 30 людей.
Джерело: російський РБК
Деталі: У вівторок двоє людей померли від отруєння сидром у Нижегородській області, повідомило регіональне управління Росспоживнагляду. Загалом в області зареєстровано шість випадків отруєння зазначеним пивним напоєм.
Також віце-прем'єр Удмуртії Ельвіра Пінчук повідомила, що в регіоні помер один юнак і ще одна жінка залишається в лікарні у важкому стані. Лабораторні дослідження підтвердили, що обидва отруїлися метанолом.
В Ульяновській області повідомили про 51 випадок отруєння алкоголевмісним напоєм. 18 людей померли. Ще семеро людей загинули в Самарській області, повідомило МОЗ регіону.
Оновлено: Пізніше регіональна влада Ульяновськьої області повідомила про 20 загиблих.
Таким чином, наразі загальна кількість померлих від отруєння сидром у Росії збільшилася до 30 осіб.