Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії "Містер сидр" убив уже 30 людей

"Українська правда"Вівторок, 6 червня 2023, 15:50
У Росії Містер сидр убив уже 30 людей
Фото: РБК

У Росії від отруєння пивним напоєм "Містер сидр" загинули за два дні 30 людей.  

Джерело: російський РБК

Деталі: У вівторок двоє людей померли від отруєння сидром у Нижегородській області, повідомило регіональне управління Росспоживнагляду. Загалом в області зареєстровано шість випадків отруєння зазначеним пивним напоєм.

Реклама:

Також віце-прем'єр Удмуртії Ельвіра Пінчук повідомила, що в регіоні помер один юнак і ще одна жінка залишається в лікарні у важкому стані. Лабораторні дослідження підтвердили, що обидва отруїлися метанолом.

В Ульяновській області повідомили про 51 випадок отруєння алкоголевмісним напоєм. 18 людей померли. Ще семеро людей загинули в Самарській області, повідомило МОЗ регіону.

Оновлено: Пізніше регіональна влада Ульяновськьої області повідомила про 20 загиблих. 

ВІДЕО ДНЯ

Таким чином, наразі загальна кількість померлих від отруєння сидром у Росії збільшилася до 30 осіб.

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Росія
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
У Росії впав вертоліт ФСБ: екіпаж загинув
Ватикан намагається "відбілити" слова Папи про "велику Росію"
Останні новини
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: