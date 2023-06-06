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У Росії "Містер сидр" убив уже 30 людей

"Українська правда"Вівторок, 6 червня 2023, 15:50
У Росії Містер сидр убив уже 30 людей
Фото: РБК

У Росії від отруєння пивним напоєм "Містер сидр" загинули за два дні 30 людей.  

Джерело: російський РБК

Деталі: У вівторок двоє людей померли від отруєння сидром у Нижегородській області, повідомило регіональне управління Росспоживнагляду. Загалом в області зареєстровано шість випадків отруєння зазначеним пивним напоєм.

Також віце-прем'єр Удмуртії Ельвіра Пінчук повідомила, що в регіоні помер один юнак і ще одна жінка залишається в лікарні у важкому стані. Лабораторні дослідження підтвердили, що обидва отруїлися метанолом.

В Ульяновській області повідомили про 51 випадок отруєння алкоголевмісним напоєм. 18 людей померли. Ще семеро людей загинули в Самарській області, повідомило МОЗ регіону.

Оновлено: Пізніше регіональна влада Ульяновськьої області повідомила про 20 загиблих. 

Таким чином, наразі загальна кількість померлих від отруєння сидром у Росії збільшилася до 30 осіб.

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Теми: Росія
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