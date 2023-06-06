Зеленський прийняв посланця Папи Римського, який приїхав із "мирною місією"

Президент Володимир Зеленський у вівторок прийняв спеціального представника Папи Римського Франциска кардинала Маттео Дзуппі, який перебуває з візитом в Україні.

Про це повідомили в Офісі президента, пише "Європейська правда".

Під час зустрічі Зеленський і Дзуппі обговорили ситуацію в Україні та гуманітарну допомогу Святого Престолу. Звернув увагу голова держави й на підрив дамби Каховської гідроелектростанції, що відбувся напередодні.

Також президент і кардинал Ватикану "детально обговорили імплементацію української "формули миру" й необхідність залучення до участі в Глобальному саміті миру якнайширшого кола країн, зокрема Глобального Півдня".

Зазначається, що Дзуппі передав Зеленському лист від Папи Римського.

Як пишуть італійські ЗМІ, посланець Франциска, що прибув напередодні до Києва, також провів переговори з головою Української греко-католицької церкви та деякими посадовцями, зокрема омбудсменом Дмитром Лубінцем – вони обговорювали питання депортації українських дітей.

Також Дзуппі відвідав Бучу, де вшанував пам’ять загиблих і поклав букет квітів.

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Раніше стало відомо, що Папа Римський Франциск попросив главу італійського єпископату кардинала Маттео Дзуппі створити миротворчу місію для війни в Україні.

Ймовірно, це та місія, про яку Папа говорив під час свого візиту до Угорщини у квітні, не розкриваючи подробиць.