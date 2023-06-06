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Наслідки підриву Каховської ГЕС будуть зрозумілі за тиждень – Зеленський

Олександр ШумілінВівторок, 6 червня 2023, 18:25
Наслідки підриву Каховської ГЕС будуть зрозумілі за тиждень – Зеленський
Фото: ОП

Наслідки підриву росіянами греблі Каховської ГЕС будуть зрозумілі після того, як почне сходити вода.

Джерело: пресконференція Зеленського з нагоди Дня журналіста

Пряма мова: "Нам зрозуміло, що буде затоплено від 35 до 70 населених пунктів. Ми розуміємо, що будуть великі проблеми щодо підвозу питної води. Будуть великі проблеми з питною водою навіть там, де не затоплено. В усьому регіоні: в Дніпропетровському, Запорізькому і Херсонському авжеж.

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Наслідки трагедії будуть зрозумілі десь за тиждень. Простою мовою, коли піде вода. Буде зрозуміло, що там залишилося, що буде далі".   

Деталі: Зеленський розповів, що на випадок підриву дамби були розроблені плани у спеціальних служб. Також він сказав, що Україна мала інформацію про замінування росіянами дамби у 2022 році.  

Пряма мова: "Інформація дійсно (про замінування дамби – ред.) була від нашої розвідки. А від нашої розвідки ми потім ділилися інформацією із нашими партнерами. І всі розуміли, що Російська федерація разом з тими, чи іншими колаборантами замінували дамбу ще минулого року. Така у нас була інформація…

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Ми розуміємо, що ми цього не контролюємо і якщо це заміновано, то може бути момент, коли станеться вибух".    

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Теми: Зеленський
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