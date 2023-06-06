Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Наслідки підриву Каховської ГЕС будуть зрозумілі за тиждень – Зеленський

Олександр ШумілінВівторок, 6 червня 2023, 18:25
Наслідки підриву Каховської ГЕС будуть зрозумілі за тиждень – Зеленський
Фото: ОП

Наслідки підриву росіянами греблі Каховської ГЕС будуть зрозумілі після того, як почне сходити вода.

Джерело: пресконференція Зеленського з нагоди Дня журналіста

Пряма мова: "Нам зрозуміло, що буде затоплено від 35 до 70 населених пунктів. Ми розуміємо, що будуть великі проблеми щодо підвозу питної води. Будуть великі проблеми з питною водою навіть там, де не затоплено. В усьому регіоні: в Дніпропетровському, Запорізькому і Херсонському авжеж.

Наслідки трагедії будуть зрозумілі десь за тиждень. Простою мовою, коли піде вода. Буде зрозуміло, що там залишилося, що буде далі".   

Деталі: Зеленський розповів, що на випадок підриву дамби були розроблені плани у спеціальних служб. Також він сказав, що Україна мала інформацію про замінування росіянами дамби у 2022 році.  

Пряма мова: "Інформація дійсно (про замінування дамби – ред.) була від нашої розвідки. А від нашої розвідки ми потім ділилися інформацією із нашими партнерами. І всі розуміли, що Російська федерація разом з тими, чи іншими колаборантами замінували дамбу ще минулого року. Така у нас була інформація…

Ми розуміємо, що ми цього не контролюємо і якщо це заміновано, то може бути момент, коли станеться вибух".    

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Все, що потрібно знати про катастрофу на Каховській ГЕС

Теми: Зеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Говорять про захоплення "сірих зон": ISW пояснив, як у РФ применшують успіхи України

відеоУ РДК заявили, що "вагнерівець" відмовився від обміну й попросився до них

фото, відеоПодробиці про звільнених: полонені "Вагнера" і "кадировців", із непідтвердженим статусом

МКС почав розслідувати підрив Каховської ГЕС, представники відвідали Херсонщину – Зеленський

оновленоРосіяни обстріляли евакуацію з лівобережжя Херсонщини: 3 загиблих, 23 травмованих

фотоУкраїна повернула 95 полонених: з Маріуполя, з-під Бахмута, острова Зміїний

Усі новини...
Маляр: Наступ почнеться не в соцмережах
WP стверджує, що США мали дані про нібито плани України підірвати "Північні потоки"
У Держдепі вірять, що РФ програє у війні проти України
Зеленський збирав Ставку: Підрив дамби не вплинув на спроможність деокупувати території
Останні новини
05:47
відеоУкраїнські захисники показали, як за допомогою БПЛА знищують ворожий Т-80
04:55
Трамп може врятувати себе від в'язниці, якщо виграє вибори – ЗМІ
03:55
Говорять про захоплення "сірих зон": ISW пояснив, як у РФ применшують успіхи України
02:59
Невдоволення солдатських матерів у РФ набирає загрозливих обертів – Маляр
02:15
Вілкул: Або економимо, або через місяць 70% Кривого Рогу залишиться без води
01:21
На окупованому півдні України ворог встановлює камери для боротьби з партизанами – ЦНС
00:46
Окупанти заявили про вибухи у Токмаку і Мелітополі
00:15
Обстріли Сумщини: за добу – 30 "прильотів", є руйнування
23:56
відеоУ РДК заявили, що "вагнерівець" відмовився від обміну й попросився до них
23:41
Головній фігурантці корупційного скандалу в Європарламенті дозволили з’явитися на сесії ЄП
Усі новини...
Реклама: