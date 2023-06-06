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WP стверджує, що США мали дані про нібито плани України підірвати "Північні потоки"

"Європейська правда"Вівторок, 6 червня 2023, 18:41

Сполучені Штати в червні 2022 року начебто отримали розвідувальні дані про нібито наміри українських військових здійснити секретну операцію з диверсії на російських газогонах "Північні потоки".

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post, який ґрунтується на засекреченому розвідувальному документі, який нібито поширив онлайн американський військовий Джейк Тейшейра – фігурант справи про "зливи" інформації Пентагону, пише "Європейська правда".

WP пише, що документ, який містить інформацію розвідувальної служби однієї з країн Європи (якої саме – не уточнюється), воно отримало від "одного з друзів" Тейшейри. Джерелом документа стала інформація, отримана від неназваної "особи в Україні".

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Достовірність наведених тверджень США підтвердити не змогли, але документ передали через Центральне розвідувальне управління Німеччині та іншим європейським країнам.

Стверджується, що в ньому викладені подробиці "таємної атаки" на "Північні потоки" з використанням "невеликої команди водолазів, які підпорядковувалися безпосередньо головнокомандувачу Збройних Сил України".

Посадовці, з якими спілкувалась WP, підтвердили, що отриманий виданням документ "точно відображає" те, що розвідка однієї з держав Європи повідомила ЦРУ. На прохання співрозмовників The Washington Post погодилася не називати назву європейської країни, а також деякі аспекти викладеного там плану.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у березні в західних ЗМІ в березні з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. Президент України Володимир Зеленський на це заявив, що Україна не причетна до вибухів, та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.

Наприкінці квітня данські ЗМІ отримали від військових джерел дані, що поблизу "Північних потоків" за чотири дні до вибухів перебувало російське судно СС-750

У травні було оприлюднене спільне розслідування журналістів з Північної Європи, згідно з яким російські кораблі принаймні тричі бували у районах вибухів на гілках російського газопроводу "Північний потік", а один з них – за п’ять днів до інциденту.

Теми: СШАПівнічний потік-2газ
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