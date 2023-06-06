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ЗСУ за добу уразили 9 пунктів управління та 14 російських артпідрозділів – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 6 червня 2023, 18:52
ЗСУ за добу уразили 9 пунктів управління та 14 російських артпідрозділів – Генштаб
Ілюстративне фото з Генштабу

Збройні сили України за добу уразили 9 пунктів управління, три склади з боєприпасами, ЗРК та 14 ворожих артпідрозділів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника. 

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Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 9 пунктів управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 14 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях та 16 інших важливих цілей ворога.

Протягом доби противник завдав 35 ракетних ударів, із застосуванням крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 –  усі ракети було знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України. 

Також ворог завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки.

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Крім того, цієї ночі російські терористи здійснили черговий воєнний злочин – з метою недопущення просування наших військ підірвали внутрішні конструкції Каховської ГЕС. Внаслідок теракту близько 80 населених пунктів знаходяться в зоні підтоплення.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби ворог завдав авіаційних ударів в районі Огірцевого Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Кам’янка, Карповичі, Тимоновичі, Медведівка, Галаганівка Чернігівської області; Середина Буда, Шалигіне, Волфине, Попівка, Басівка, Запсілля, Миропілля, Миропілське, Велика Писарівка Сумської області, а також Сотницький Козачок, Баранівка, Ветеринарне, Висока Яруга, Стрілеча, Гатище, Синельникове, Цегельне, Стариця, Вовчанськ, Зибине, Караїчне, Зарічне, Печеніги, Бударки, Вільхуватка, Чугунівка, Мілове, Великий Бурлук, Одрадне, Фиголівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом доби артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна, Білогорівка Луганської області та Берестове Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Спірне, Веселе, Григорівка та Іванівка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Кліщіївки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Малинівка, Тихонівка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Калинівка, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Олександро-Шультине, Озарянівка, Торецьк та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Первомайське, Карлівка, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку захисники відбили усі 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворог завдав авіаційних ударів в межах цього населеного пункту. Артилерійських обстрілів зазнали Гостре, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Золота Нива та Велика Новосілка. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару по Ольгівському Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка, Новопіль, Донецької області; Темирівка, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Степове та Кам’янське Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області та міста Херсон.

Російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Нещодавно, в населеному пункті Олексіївка Херсонської області, на території місцевої школи, загарбники облаштували польовий шпиталь. Там перебуває близько 25 військовослужбовців медичного персоналу для лікування окупантів з пораненнями різного ступеню важкості.

Теми: Збройні силиГенштабвійна
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