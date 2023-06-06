Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Студентів-медиків з РФ звозять на окуповані території для "бойового стажування" – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 6 червня 2023, 19:05
Студентів-медиків з РФ звозять на окуповані території для бойового стажування – Генштаб
ОКУПАНТ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З GETTY IMAGES

Студентів з російських медичних ВНЗ заводять на окуповані території України для стажування в бойових підрозділах. 

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: За інформацією Генштабу ЗСУ, у ворога на всіх напрямках не вистачає медичного персоналу. Тому противник почав залучати студентів з медичних вузів РФ до роботи у прифронтових військових медичних установах різного типу. 

Реклама:

Зокрема, як повідомляє Генштаб, до Токмака Запорізької області на двадцятиденний термін прибули студенти з медичних вузів РФ для проходження медичного стажування в бойових підрозділах. 

Теми: Генштабвійнастуденти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Генштаб
Від початку доби на фронті було 30 зіткнень – зведення Генштабу
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Захисники знищили ще 530 окупантів і 14 танків ворога
Останні новини
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: