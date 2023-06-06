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Студентів-медиків з РФ звозять на окуповані території для "бойового стажування" – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 6 червня 2023, 19:05
Студентів-медиків з РФ звозять на окуповані території для бойового стажування – Генштаб
ОКУПАНТ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З GETTY IMAGES

Студентів з російських медичних ВНЗ заводять на окуповані території України для стажування в бойових підрозділах. 

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: За інформацією Генштабу ЗСУ, у ворога на всіх напрямках не вистачає медичного персоналу. Тому противник почав залучати студентів з медичних вузів РФ до роботи у прифронтових військових медичних установах різного типу. 

Зокрема, як повідомляє Генштаб, до Токмака Запорізької області на двадцятиденний термін прибули студенти з медичних вузів РФ для проходження медичного стажування в бойових підрозділах. 

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Теми: Генштабвійнастуденти
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