Студентів-медиків з РФ звозять на окуповані території для "бойового стажування" – Генштаб
Вівторок, 6 червня 2023, 19:05
Студентів з російських медичних ВНЗ заводять на окуповані території України для стажування в бойових підрозділах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: За інформацією Генштабу ЗСУ, у ворога на всіх напрямках не вистачає медичного персоналу. Тому противник почав залучати студентів з медичних вузів РФ до роботи у прифронтових військових медичних установах різного типу.
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Зокрема, як повідомляє Генштаб, до Токмака Запорізької області на двадцятиденний термін прибули студенти з медичних вузів РФ для проходження медичного стажування в бойових підрозділах.