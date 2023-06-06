Зеленський про українців за кордоном: повинно повернутися більше, ніж поїхало

Президент Володимир Зеленський наголосив, що українцям, які виїхали з країни, потрібно буде повернутися, щоб відновлювати економіку.

Джерело: пресконференція Зеленського з нагоди Дня журналіста

Деталі: Зеленський розповів, що Україна має отримати під час саміту НАТО у Вільнюсі чіткі сигнали щодо гарантій безпеки, оскільки їх потребують українці, що живуть за кордоном. Вони, за словами Зеленського, повинні повернутися, щоб відновлювати економіку України.

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Пряма мова: "Ми хочемо з вами думати про наших дітей і хочемо відповісти саме людям, які знаходяться за кордоном – треба повертатися. Без повернення людей у нас з вами не буде потужної економіки. Ну, буде складно. У нас 11-12 мільйонів пенсіонерів і це правда… Ми повинні жити і повинні розвивати економіку, повинні повернутися люди, які будуть працювати. І повинно повернутися більше ніж поїхало, якщо ми хочемо зробити нові кроки для нашої держави".

Передісторія: Зеленський раніше заявляв, що на саміті у липні у Вільнюсі Альянс має запропонувати подальші кроки для членства України – зокрема, стратегічні гарантії безпеки на її шляху євроатлантичної інтеграції.