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"То був день щастя": Зеленський розповів про пропозицію партнерів щодо F-16

Валентина РоманенкоВівторок, 6 червня 2023, 19:59
То був день щастя: Зеленський розповів про пропозицію партнерів щодо F-16
Зеленський на пресконференції 6 червня. фото ОП

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна отримає від міжнародних партнерів "потужну кількість" сучасних багатоцільових винищувачів F-16.

Джерело: Зеленський на пресконференції 6 червня

Пряма мова "На сьогодні остання наша важлива зустріч (була) в Молдові, де я мав закриту зустріч із країнами, які точно підтвердили, що дадуть нам F-16. Для цього нам потрібне спільне погодження разом, зі США".

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Деталі: Глава держави зазначив, що не може озвучувати подробиці, зокрема щодо кількості винищувачів, але запевнив, що отримав від деяких європейських партнерів розуміння, що кількість буде потужна.

Пряма мова: "У мене був просто день щастя. Бо іноді, ви знаєте, щось потрібно по одному, по два (літаки) якось домовлятися, а тут була серйозна, потужна пропозиція.

Важливо, щоби ця коаліція на папері була домовленістю на Рамштайні або на іншій платформі, дай Бог, щоб ми це дотисли і тоді почнеться підготовка всієї інфраструктури і це не швидко".

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Деталі: Водночас Зеленський додав, що в Повітряних сил ЗСУ є розуміння щодо інфраструктури для F-16, а командувач Повітряних сил Микола Олещук "знає, де і що робити".

Теми: винищувачіЗеленський
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