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Підрив Каховської ГЕС буде важливим епізодом у справах проти РФ – посол МЗС

"Європейська правда"Вівторок, 6 червня 2023, 20:47

Підрив російськими військовими Каховської гідроелектростанкції є серйозним воєнним злочином та стане важливим епізодом у справах проти Росії.

Як повідомляє кореспондентка "Європейської правди" в Гаазі, про це сказав у коментарі ЗМІ посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич, який є головним представником України у питаннях міжнародного юридичного переслідування РФ.

Кориневич зазначив, що йдеться про воєнний злочин підвищеної серйозності та найбільш кричущий подібний випадок за багато десятиліть.

"Безумовно, в межах тих справ, які ми маємо в різних судових установах, цей епізод буде висвітлений, тому що це певно одна з найбільш жахливих атак на об’єкт, що містить небезпечні сили, мабуть, за останні десятиліття, якщо взяти різні регіони світу. Такого світ давно не бачив", – прокоментував він.

Нагадаємо, 6 червня у Міжнародному суді ООН у Гаазі почався розгляд по суті позову України проти Росії у зв’язку з порушенням останньою двох конвенцій ООН. Йдеться про справу "Застосування Міжнародної конвенції щодо боротьби з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції щодо подолання усіх форм расової дискримінації".

Це перша зі справ України проти Росії у міжнародних судових інстанціях, яка дійшла до рівня розгляду по суті.

Ці слухання, що передбачають два раунди презентації аргументів сторін, є останнім етапом перед винесенням рішення.

ВІДЕО ДНЯ

У своїй промові на початку слухань Антон Кориневич згадав зокрема й підрив Каховської ГЕС.

Теми: Каховська ГЕСРосіяМЗС
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