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Зеленський прокоментував інформацію про використання західної зброї в Росії

"Європейська правда"Вівторок, 6 червня 2023, 21:57

Президент Володимир Зеленський наполягає, що Україна не використовує західну зброю для нападів на територію Росії, й звернень від західних держав щодо цього він не отримував.

Про це він заявив під час спілкування з українськими журналістами у вівторок, передає кореспондент "Європейської правди".

"Ми не використовуємо західну зброю на території Росії, тому до мене ніхто не звертається", – так відповів Зеленський на питання, чи звертались західні уряди до нього через використання зброї їхніх урядів на території РФ.

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Окремо голова держави прокоментував можливість атаки чи окупації російської території під час подальшої війни, підкресливши, що "Україна не збирається захоплювати територію будь-якої держави".

"Усе це впливає на ставлення до нас як члена НАТО або як майбутньої цивілізованої держави. Якщо ми хочемо бути в Євросоюзі, хочемо бути в НАТО, то ми повинні поводити себе відповідно", – зазначив він.

У понеділок прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо повідомив, що його країна звернеться до України за роз'ясненнями щодо повідомлень про те, що гвинтівки бельгійського виробництва використовувалися на західному кордоні Росії.

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Перед тим видання The Washington Post із посиланням на розвідувальні дані повідомило, що бійці "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії", які воюють на боці України і наприкінці травня вторглися в Бєлгородську область, користувалися щонайменше чотирма тактичними транспортними засобами, переданими раніше Україні західними державами.

Теми: ЗеленськийРосіязброяпрезидент
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