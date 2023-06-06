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Повітряні сили: 50 батарей Patriot – мета амбітна, але цілком реальна

Валентина РоманенкоВівторок, 6 червня 2023, 22:04
Повітряні сили: 50 батарей Patriot – мета амбітна, але цілком реальна
PATRIOT. ФОТО З FACEBOOK КОМАНДУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗСУ

Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат вважає цілком реальною мету України отримати п'ять десятків зенітно-ракетних комплексів Patriot, щоб захистити небо від ворожих атак.

Джерело: Ігнат в ефірі національного телемарафону, цитує "Армія Inform"

Деталі: Офіцер пригадав слова президента Володимира Заленського про те, що Україні потрібно 50 батарей зенітних ракетних комплексів Patriot.

Пряма мова: "Це, звичайно, дуже амбітна мета, але ми будемо до цього йти у будь-якому випадку. І Patriot проти балістики, і SAMP-T теж працює по балістиці, і інші системи — без них теж ніяк.

Це і IRIS-T, і NASAMS, це все — та основа ППО, яка має замінити старе радянське озброєння. Тому такі цифри, як 50 батарей, не повинні нікого лякати. Так, це дорого, але — це не все відразу.

Ми будемо поступово зміцнювати нашу ППО Повітряних сил, Сухопутних військ і так далі. Ну і, чекаємо, звісно, гарних новин про F-16 — нам дуже потрібен цей літак".

Теми: PatriotППОПовітряні сили ЗСУ
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