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Росіяни вдарили під час евакуації з затопленого району Херсона: є поранені

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 6 червня 2023, 22:06
Росіяни вдарили під час евакуації з затопленого району Херсона: є поранені
Херсон, фото Мост

Російські військові обстріляли мкр-н Острів у Херсоні, звідки евакуювали людей – поранені двоє правоохоронців.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Людям допомагають евакуюватися. Навіть в такий тяжкий час росіяни вирішили нагадати, ким вони є насправді – терористами. 

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Під час евакуації (з мкр-н Острів - ред.) окупанти вдарили по мікрорайону з артилерії – поранені двоє правоохоронців, котрі допомагали людям покинути небезпечну територію". 

Деталі: Прокудін наголосив, що цей мікрорайон перебуває під обстрілами щодня. За його словами, затоплення настільки масштабні, що місцями звідти вже неможливо виїхати автотранспортом. 

Він додав, що за добу звідти евакуювали близько 1300 херсонців. 

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Теми: Херсоневакуаціяобстрілвоєнні злочини
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