Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Катастрофа на ГЕС не зупинить Україну, ми звільнимо всі наші землі

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 6 червня 2023, 22:36
Зеленський: Катастрофа на ГЕС не зупинить Україну, ми звільнимо всі наші землі
ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський наголосив, що створена росіянами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну у деокупації власних території і не збільшила шанси окупантів залишитись на цій землі.

Джерело: Зеленський у відеозверненні 

Пряма мова: "Створена російськими терористами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну й українців. Ми все одно звільнимо всю нашу землю. І кожен російський теракт збільшує лише суму репарацій, які Росія виплатить за скоєні злочини, а не шанси окупантів залишитись на нашій землі.

Я вдячний усім нашим рятуальникам, військовим, представникам місцевих громад, регіонам, які допомагають людям з нащих південних районів, затоплених внаслілок російського теракту". 

Деталі: Зеленський запевнив, що влада "на всіх рівнях" робить все, щоб урятувати людей і забезпечити питною водою тих, хто отримував її з Каховського водосховища. 

Зеленський закликав продемонструвати зараз, що Росії не зійде з рук такий терор, а також подякував лідерам, народам і міжнародним організаціям, які підтримали Україну.

Пряма мова: "Щодо нашого півдня та Криму. Ми знайдемо спосіб відновити нормальне життя на нашій землі після вигнання рашистів. Це стосується як води, так і всього іншого. Це стосується всіх наших регіонів – від Херсонщини до Дніпровщини, від Миколаївщини й до Криму. 

ВІДЕО ДНЯ

Той факт, що Росія свідомо знищила Каховське водосховище, яке критично важливе, зокрема, для забезпечення водою Криму, свідчить про те, що російські окупанти вже усвідомили, що і з Криму їм доведеться втекти. Що ж, Україна поверне все своє. І примусить Росію заплатити за скоєне".

Теми: Зеленськийконтрнаступпрезидент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоВорог атакував Одесу "Шахедами", 3 загиблих, понад 10 поранених – ОК "Південь"

400 років ув’язнення: деталі обвинувачення Трампа у справі про секретні документи

У Конгресі США внесли резолюцію з вимогою надати Україні ATACMS

32 країни долучились до позову України проти Росії в суді ООН за конвенцією про геноцид

За один із нападів на активіста Стерненка обвинувачений отримав 10 років тюрми

Депутати Київщини підтримали заборону УПЦ МП

Усі новини...
У ЄС розповіли, чим допоможуть Україні після підриву Каховської ГЕС
Білий дім: Вивчаємо ситуацію з підривом Каховської ГЕС, готуємо військову допомогу Україні
Росіяни вдарили під час евакуації з затопленого району Херсона: є поранені
Зеленський про Бахмутський напрямок: Дякую за рух уперед
Останні новини
07:57
Над Одещиною ППО збила 8 ворожих "Шахедів" і 2 з 3 ракет – Гуменюк
07:10
З лівобережжя Херсонщини окупанти евакуюють лише жителів з паспортами РФ – штаб
06:28
Сили оборони уразили 25 районів зосередження ворога – зведення
05:28
Український контрнаступ: ISW проаналізував, яких успіхів досягли Сили оборони
04:22
Окупанти готуються тікати з півночі Криму – спротив
03:32
оновлено від 23:45У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога
02:40
відеоВорог атакував Одесу "Шахедами", 3 загиблих, понад 10 поранених – ОК "Південь"
01:46
Росіяни атакували Сумщину: понад 130 вибухів, є поранений
01:00
фото, відеоВ Одесі лунали вибухи, є загиблі – ЗМІ
00:10
Ворожа атака: над Одещиною та Миколаївщиною йшла бойова робота – ОК "Південь"
Усі новини...
Реклама: