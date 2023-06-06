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Зеленський: Катастрофа на ГЕС не зупинить Україну, ми звільнимо всі наші землі

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 6 червня 2023, 22:36
Зеленський: Катастрофа на ГЕС не зупинить Україну, ми звільнимо всі наші землі
ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський наголосив, що створена росіянами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну у деокупації власних території і не збільшила шанси окупантів залишитись на цій землі.

Джерело: Зеленський у відеозверненні 

Пряма мова: "Створена російськими терористами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну й українців. Ми все одно звільнимо всю нашу землю. І кожен російський теракт збільшує лише суму репарацій, які Росія виплатить за скоєні злочини, а не шанси окупантів залишитись на нашій землі.

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Я вдячний усім нашим рятуальникам, військовим, представникам місцевих громад, регіонам, які допомагають людям з нащих південних районів, затоплених внаслілок російського теракту". 

Деталі: Зеленський запевнив, що влада "на всіх рівнях" робить все, щоб урятувати людей і забезпечити питною водою тих, хто отримував її з Каховського водосховища. 

Зеленський закликав продемонструвати зараз, що Росії не зійде з рук такий терор, а також подякував лідерам, народам і міжнародним організаціям, які підтримали Україну.

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Пряма мова: "Щодо нашого півдня та Криму. Ми знайдемо спосіб відновити нормальне життя на нашій землі після вигнання рашистів. Це стосується як води, так і всього іншого. Це стосується всіх наших регіонів – від Херсонщини до Дніпровщини, від Миколаївщини й до Криму. 

Той факт, що Росія свідомо знищила Каховське водосховище, яке критично важливе, зокрема, для забезпечення водою Криму, свідчить про те, що російські окупанти вже усвідомили, що і з Криму їм доведеться втекти. Що ж, Україна поверне все своє. І примусить Росію заплатити за скоєне".

Теми: Зеленськийконтрнаступпрезидент
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