Зеленський: Катастрофа на ГЕС не зупинить Україну, ми звільнимо всі наші землі

Президент Володимир Зеленський наголосив, що створена росіянами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну у деокупації власних території і не збільшила шанси окупантів залишитись на цій землі.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Створена російськими терористами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну й українців. Ми все одно звільнимо всю нашу землю. І кожен російський теракт збільшує лише суму репарацій, які Росія виплатить за скоєні злочини, а не шанси окупантів залишитись на нашій землі.

Я вдячний усім нашим рятуальникам, військовим, представникам місцевих громад, регіонам, які допомагають людям з нащих південних районів, затоплених внаслілок російського теракту".

Деталі: Зеленський запевнив, що влада "на всіх рівнях" робить все, щоб урятувати людей і забезпечити питною водою тих, хто отримував її з Каховського водосховища.

Зеленський закликав продемонструвати зараз, що Росії не зійде з рук такий терор, а також подякував лідерам, народам і міжнародним організаціям, які підтримали Україну.

Пряма мова: "Щодо нашого півдня та Криму. Ми знайдемо спосіб відновити нормальне життя на нашій землі після вигнання рашистів. Це стосується як води, так і всього іншого. Це стосується всіх наших регіонів – від Херсонщини до Дніпровщини, від Миколаївщини й до Криму.

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Той факт, що Росія свідомо знищила Каховське водосховище, яке критично важливе, зокрема, для забезпечення водою Криму, свідчить про те, що російські окупанти вже усвідомили, що і з Криму їм доведеться втекти. Що ж, Україна поверне все своє. І примусить Росію заплатити за скоєне".