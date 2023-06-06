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На заході Румунії стався землетрус силою 5,3

"Європейська правда"Вівторок, 6 червня 2023, 23:33

Землетрус магнітудою 5,3 бала за шкалою Рихтера у вівторок увечері зафіксували в місті Арад, що на заході Румунії.

Про це, як пише "Європейська правда"повідомив румунський Національний інститут досліджень і розробок у галузі фізики Землі.

Епіцентр землетрусу зафіксували за 24 кілометри на схід від Арада на глибині 6,4 кілометра. Поштовхи відчули також жителі інших великих румунських міст – Тімішоари, Бекешчаби та Решіти.

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Землетрус супроводжувався афтершоком з магнітудою 3,1 бала, додали в румунському Інституті геофізики.

До значних руйнувань хитавиця не призвела, але в соцмережах деякі жителі Арада скаржились на падіння ліпнини й цегли з будинків.

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Нинішній землетрус є одним із найпотужніших, що зафіксували в Румунії цього року. У лютому на заході країни зафіксували поштовхи силою 5,7 бала за шкалою Рихтера, за яким послідували сотні інших землетрусів.

Теми: Румуніяпогодаземлетрус
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