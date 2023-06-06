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Поля на півдні можуть перетворитися на пустелі через знищення ГЕС – Мінагрополітики

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 6 червня 2023, 23:53
Поля на півдні можуть перетворитися на пустелі через знищення ГЕС – Мінагрополітики
Херсонщина, фото Мост

Поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі через знищення окупантами Каховської ГЕС.

Джерело: пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України 

Дослівно: "Техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей. 

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У 2023 році на правому березі Дніпра працюють лише 13 зрошувальних систем. Терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% – в Запорізькій та 30% – в Дніпропетровській областях. 

Знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі. Без Каховського водосховища постраждають не лише аграрії та водокористувачі, а й джерела питного водопостачання населених пункті".

Деталі: За попередніми оцінками міністерства, будуть затоплені орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі Херсонщини. В декілька разів більше – на лівому березі області, який зараз перебуває під окупацією. 

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У міністерстві повідомляють, що детальна інформація буде відома найближчими днями, після аналізу даних та знімків про розмір затоплення. 

Негативні наслідки знищення Каховської ГЕС також будуть і для рибного господарства. Як зазначають у Мінагрополітики, вже фіксується загибель риб, а внаслідок падіння рівня води ікра висохне на змілілих ділянках. 

Окрім того, винесена з потоком води фауна водосховища у заплави, що утворилися нижче греблі Каховської ГЕС, також загине. Оскільки в подальшому при зниженні "повеневої" хвилі, ці біоресурси опиняться на суходолі. 

Ще однією проблемою стане потрапляння і загибель прісноводної риби та інших біоресурсів у солоні води Чорного моря. В свою чергу і чорноморська фауна від масивного напливу прісної води також може загинути.

Внаслідок знищення ГЕС збитки для рибної галузі  від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 млрд грн. Всього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд. грн. 

У міністерстві додають, що негативні наслідки спустошення водних біоресурсів будуть прослідковуватись протягом кількох років поспіль, навіть при заповненні ложа Каховського водосховища найближчим часом. 

У Мінагрополітики наголосили, що усі дані наведені лише за попередніми оцінками.

Теми: Каховська ГЕСкатастрофиводаМінагрополітики
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