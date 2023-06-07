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Росіяни за добу 19 разів обстріляли Сумщину

"Українська правда"Середа, 7 червня 2023, 00:47
Росіяни за добу 19 разів обстріляли Сумщину
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 6 червня російські окупанти здійснили 19 обстрілів Сумської області, зафіксовано 71 вибух.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Середино-Будській громаді здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів), обстрілом пошкоджено 2 приватні житлові будинки та господарські споруди. Також був мінометний обстріл (4 вибухи), внаслідок обстрілу пошкоджено 6 приватних житлових будинків.

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По Білопільській громаді ворог бив з мінометів (15 вибухів), внаслідок одного з обстрілів пошкоджено лінію електропередач.

У Краснопільській громаді зафіксований обстріл з АГС (5 вибухів) та мінометів (11 вибухів).

У Юнаківській громаді зафіксовано артобстріл з САУ (3 вибухи).

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У Миропільській громаді здійснено скидання з дрону вибухового пристрою типу ВОГ (1 вибух), також зафіксовано обстріли з міномету (11 вибухів).

У Шалигинській громаді зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (6 вибухів).

По Великописарівській громаді росіяни били з артилерії (6 вибухів), пошкоджено приватний житловий будинок і гараж. Також ворог скинув на територію громади 4 міни.

Теми: обстрілСумська областьРосія
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