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Британські спецслужби вивчають причини руйнування Каховської ГЕС – Сунак

"Українська правда"Середа, 7 червня 2023, 03:37
Британські спецслужби вивчають причини руйнування Каховської ГЕС – Сунак
Ріші Сунак. Фото Getty Images

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що поки зарано робити остаточні висновки про причини прориву дамби Каховської гідроелектростанції, їх наразі вивчають британські спецслужби.

Джерело: Сунак, якого цитує The Telegraph

Пряма мова: "Наші військові та розвідувальні служби зараз ретельно вивчають цей інцидент. Якщо це навмисний напад, то він стане найбільшою атакою на громадянську інфраструктуру в Україні з початку війни та продемонструє новий рівень російської агресії.

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Напади на цивільну інфраструктуру жахливі та неправильні. Ми вже бачили подібні випадки в ході конфлікту. Але поки що зарано робити остаточні висновки".

Нагадаємо: Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі поклав відповідальність за руйнування дамби на півдні України на російське вторгнення.

Теми: Велика БританіяСунакКаховська ГЕС
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