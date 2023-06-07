Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Генштаб: Росіяни підірвали ГЕС, щоб не допустити просування українських військ

"Українська правда"Середа, 7 червня 2023, 07:05
Генштаб: Росіяни підірвали ГЕС, щоб не допустити просування українських військ
Затоплення на Херсонщині. ФОТО МОСТ

Російські окупанти підірвали конструкції Каховської гідроелектростанції, щоб не допустити просування українських підрозділів.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Російські терористи здійснили черговий воєнний злочин – з метою недопущення просування наших військ підірвали внутрішні конструкції Каховської ГЕС".

Деталі: Зазначається, що внаслідок теракту близько 80 населених пунктів знаходяться в зоні підтоплення.

Нагадаємо: Баланс доказів, аргументації та риторики вказує на те, що росіяни навмисно пошкодили дамбу, вважають в Інституті вивчення війни.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ГенштабКаховська ГЕС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Руйнування Каховської ГЕС: до Криму вода не надходитиме щонайменше рік – "Укргідроенерго"

Контрнаступ: Міноборони вже нарахувало 7 звільнених населених пунктів

Кулеба: Партнери не сумніваються, що Україна не причетна до підриву Каховської ГЕС

мапаУкраїна наступає на кількох напрямках, але з перемінним успіхом – західні ЗМІ

Мінна небезпека зросла на узбережжі Одещини

відеоДрон знищив супутникову систему зв’язку росіян: у Мінцифри показали відео

Усі новини...
Генштаб
Українські захисники знищили ворожий штурмовик Су-25
За добу відбулося понад 30 бойових зіткнень з ворогом – зведення
Студентів-медиків з РФ звозять на окуповані території для "бойового стажування" – Генштаб
Останні новини
23:44
Новий президент Латвії: перепоною для вступу України до НАТО є не Угорщина
23:35
Як виховувати дитину одному – поради психологів
23:28
ЗСУ за тиждень взяли під контроль 16 кв. км на Бахмутському напрямку – Маляр
23:17
ЗМІ: США у вівторок оголосять про нову військову допомогу Україні, зокрема БМП
23:09
Розпад Росії після війни можливий, але є й інші сценарії – глава МЗС Латвії
22:55
Результати невтішні: Зеленський анонсував "проєкти рішень" щодо відповідальних за укриття
22:44
Макрон: Контрнаступ України може тривати "тижні, а то й місяці"
22:33
Зеленський провів Ставку: Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно
22:17
США просувають реформу Радбезу ООН: більше постійних членів, але без права вето – WP
21:58
фотоРосіяни вдарили по місту на Донеччині: є загиблий та поранені
Усі новини...
Реклама: