Генштаб: Росіяни підірвали ГЕС, щоб не допустити просування українських військ
Середа, 7 червня 2023, 07:05
Російські окупанти підірвали конструкції Каховської гідроелектростанції, щоб не допустити просування українських підрозділів.
Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook
Дослівно: "Російські терористи здійснили черговий воєнний злочин – з метою недопущення просування наших військ підірвали внутрішні конструкції Каховської ГЕС".
Деталі: Зазначається, що внаслідок теракту близько 80 населених пунктів знаходяться в зоні підтоплення.
Нагадаємо: Баланс доказів, аргументації та риторики вказує на те, що росіяни навмисно пошкодили дамбу, вважають в Інституті вивчення війни.
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