Генштаб: Росіяни підірвали ГЕС, щоб не допустити просування українських військ

Російські окупанти підірвали конструкції Каховської гідроелектростанції, щоб не допустити просування українських підрозділів.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Російські терористи здійснили черговий воєнний злочин – з метою недопущення просування наших військ підірвали внутрішні конструкції Каховської ГЕС".

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Деталі: Зазначається, що внаслідок теракту близько 80 населених пунктів знаходяться в зоні підтоплення.

Нагадаємо: Баланс доказів, аргументації та риторики вказує на те, що росіяни навмисно пошкодили дамбу, вважають в Інституті вивчення війни.