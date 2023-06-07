Президент Сербії не проти постачання боєприпасів до України

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що він не проти того, щоб його країна продавала боєприпаси посередникам, які відправляють їх в Україну, що є ознакою того, що вірний балканський союзник Росії розвертається на захід.

Про це Вучич сказав в інтерв'ю Financial Times, передає "Європейська правда".

Александар Вучич традиційно підтримує Москву і відмовляється приєднатися до західних санкцій проти Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну. Але президент Сербії змінив свою позицію, заявивши, що йому відомо про повідомлення уряду США про те, що сербські боєприпаси потрапляють в Україну через посередників, і що він не має наміру цьому перешкоджати.

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"Чи можливо, що це відбувається? Я не маю жодних сумнівів, що це може статися. Яка альтернатива для нас? Не виробляти їх? Не продавати їх?" – сказав Вучич.

За словами трьох західних дипломатів у регіоні, канал, яким сербські боєприпаси постачаються на український фронт, став вирішальним фактором помітних змін, оскільки США, НАТО і ЄС підтримали Сербію під час нещодавньої напруженості в Косові.

Відповідаючи на запитання, чи був це свідомий крок, спрямований на отримання схвалення західних столиць, Вучич стверджує, що Белград намагався діяти "нейтрально".

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"Але я не дурень. Я усвідомлюю, що частина зброї може опинитися в Україні" – зазначив він.

Вучич визнав, що ходить по тонкій лінії між Москвою і західними державами, але заявив, що не буде допомагати російським військовим зусиллям. "Ми приєдналися до всіх резолюцій ООН", – сказав він, маючи на увазі заяви ООН, що засуджують повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"Ми приєднуємося до заборони реекспорту, наприклад, технологій подвійного використання в безпілотниках. . . Ми не будемо хабом для реекспорту чогось до Росії" – наголосив президент Сербії.

Він додав, що часи, коли він розмовляв з президентом Росії Владіміром Путіним кожні три місяці, минули, зазначивши, що вже рік не контактує з Кремлем, окрім як приймає відвідувачів з Москви. "Такого раніше ніколи не було", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що Вучич провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської політичної спільноти в Молдові.

Вучич також сказав, що розмова із Зеленським не вплинула на позицію Сербії щодо запровадження санкцій проти РФ.