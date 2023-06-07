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Британська розвідка оцінила ситуацію з підривом дамби Каховської ГЕС

"Європейська правда"Середа, 7 червня 2023, 09:55
Британська розвідка оцінила ситуацію з підривом дамби Каховської ГЕС
Фото: Getty Images

Британська розвідка очікує додаткових затоплень у наступні дні у зв’язку з подальшим руйнуванням дамби Каховської ГЕС.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

У відомстві нагадують, що підконтрольна Росії Каховська гребля була частково зруйнована незадовго до 03:00 за місцевим часом 06 червня 2023 року. До 12:00 вся східна частина дамби, а також значна частина гідро- та інженерної інфраструктури були знесені.

Відзначається, що рівень води в Каховському водосховищі перед проривом був рекордно високим, що призвело до скидання особливо великої кількості води, яка затопила територію нижче за течією.

"Запорізька атомна електростанція, яка розташована за 120 км від дамби, навряд чи зіткнеться з негайними додатковими проблемами безпеки внаслідок падіння рівня води у водосховищі", – йдеться в огляді.

"Структура дамби, ймовірно, ще більше погіршиться протягом наступних кількох днів, що спричинить додаткове затоплення", – йдеться в огляді.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що Росія досягне "нового дна", якщо з'ясується, що Москва несе відповідальність за руйнування критично важливої дамби.

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Теми: Каховська ГЕСвибухвійна
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