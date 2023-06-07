У Білому домі відповіли Лаврову, який боїться ескалації через передачу F-16 Україні

У Білому домі прокоментували заяви міністра закордонних справ РФ Сергєя Лаврова, який стверджував, що передача винищувачів F-16 Україні призведе до подальшої ескалації.

Про це під час брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".

"Перше, що я хотів би сказати міністру Лаврову: якщо ви стурбовані українським військовим потенціалом, то вам слід забрати свої війська і покинути Україну", – зазначив він.

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За словами Кірбі, F-16 будуть надані в рамках довгострокових оборонних потреб України. Йдеться про те, щоб допомогти Україні забезпечити потреби для самозахисту.

Лавров раніше заявив, що Захід нібито готується до того, аби продовжувати ескалацію війни. Зокрема, він стверджував, що одна з модифікацій F-16 здатна нести ядерну зброю.

Кірбі у відповідь заявив, що це не США "розкидаються безрозсудною ядерною риторикою, а такі люди, як міністр закордонних справ Лавров, президент Путін, а також речник Путіна Пєсков".

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Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що кілька держав так званої коаліції винищувачів передали Україні конкретні пропозиції щодо надання F-16.

До так званої "коаліції винищувачів" для України на цей час увійшли вісім європейських країн – Велика Британія, Нідерланди, Польща, Данія, Швеція, Бельгія, Португалія та Франція.