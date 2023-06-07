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Генерал Міллі про контрнаступ: Боротьба буде тривалою

"Європейська правда"Середа, 7 червня 2023, 11:16

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі заявив, що останнім часом бойові дії на території України активізувалися.

Про це він сказав в інтерв’ю Associated Press, повідомляє "Європейська правда".

"На всій території України, окупованій Росією, спостерігається активність, і бойові дії дещо активізувалися", – зазначив Міллі.

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Він розповів, що за оцінками США українські військові добре підготовлені "до всього, що вони роблять – вибираючи воювати в наступі чи в обороні".

Міллі додав, що боротьба буде непростою і триватиме довго.

"Будуть дні, коли ви спостерігатимете велику активність, а будуть дні, коли активності буде дуже мало. Будуть наступальні дії та дії захисту. Тож це буде двостороння боротьба протягом тривалого часу", – сказав він.

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Міллі підкреслив, що надані союзниками навчання та зброя добре підготували українських військових до контрнаступальних дій.

"Я думаю, що вони готові до того, що вони вважають за потрібне зробити, незалежно від типу операції, яку вони проводять", – зауважив він.

Раніше Міллі заявляв, що Україна "дуже добре підготувалась" контрнаступу, але ще "занадто рано говорити про результати".

Як повідомлялося, Сполучені Штати вважають, що разом із союзниками належним чином забезпечили Україну військовою допомогою для проведення контрнаступу.

У середині травня ЗМІ повідомляли, що українські війська розпочали операції з "формування" напередодні довгоочікуваного контрнаступу проти російських військ.

Теми: контрнаступСШАвійна
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