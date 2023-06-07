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Суд ЄС відхилив позов соратника Лукашенка, який вимагав скасувати санкції

"Європейська правда"Середа, 7 червня 2023, 11:20
Суд ЄС відхилив позов соратника Лукашенка, який вимагав скасувати санкції
Фото: Getty Images

Суд ЄС відхилив позов наближеного до самопроголошеного президента Білорусі бізнесмена Александра Шакутіна, який домагався скасування запроваджених проти нього санкцій.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Суду ЄС.

"Фактичні докази, надані Радою ЄС, є достатньо конкретними, точними і послідовними, щоб встановити, що пан Шакутін отримує вигоду від режиму Лукашенка та підтримує його", – постановив суд.

Після президентських виборів 2020 року в Білорусі, які були визнані Радою ЄС такими, що не відповідали міжнародним стандартам і були затьмарені репресіями проти незалежних кандидатів та жорстоким розгоном мирних протестувальників, Рада Євросоюзу підготувала новий цикл обмежувальних заходів щодо Білорусі.

Вона, зокрема, доповнила список осіб, яким заборонено в'їзд до країни і чиї кошти та економічні ресурси заморожуються.

Серед осіб, чиї імена були додані до цього списку, є громадянин Білорусі Александр Шакутін.

Рада ЄС визначила його, зокрема, як одного з провідних бізнесменів, що діють у Білорусі, з бізнес-інтересами в будівництві, машинобудуванні та в будівельному, машинобудівному та сільськогосподарському секторах, а також як такого, що отримав вигоду від приватизації під час перебування Лукашенка на посаді президента.

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Шакутін звернувся до Генерального суду із заявою про скасування накладених на нього обмежувальних заходів.

У сьогоднішньому рішенні Генеральний суд відхилив позов Шакутіна і, таким чином, залишив у силі обмежувальні заходи, накладені на нього.

Раніше повідомлялося, що робота над новими санкціями Європейського Союзу проти Білорусі загальмувалась, оскільки деякі країни Західної Європи прагнуть натомість скасувати деякі вже запроваджені обмеження на білоруські калійні добрива.

Теми: БілорусьсанкціїЄС
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