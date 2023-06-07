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По всій Україні оголошували повітряну тривогу: в Росії злітали 7 МіГів

Валентина РоманенкоСереда, 7 червня 2023, 11:35
По всій Україні оголошували повітряну тривогу: в Росії злітали 7 МіГів
ФОТО GETTY IMAGES

По всій території України вдень 7 червня оголосили повітряну тривогу.

Джерело: мапа alerts.in.ua, речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат у  коментарі УП

Деталі: Стрімке поширення тривоги Україною свідчить про зліт у Росії потенційного носія аеробалстичної ракети "Кинджал" винищувача МіГ-31К.

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Під час тривоги громадянам наполегливо рекомендується пройти в укриття пбо дотримуватися правила "двох стін".

Оновлено: Приблизно за пів години пішли відбої тривоги. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив УП,  що на території РФ злітали 7 МіГів. Наразі винищувачі повернулись на аеродром.

Теми: повітряна тривога
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