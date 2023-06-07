По всій Україні оголошували повітряну тривогу: в Росії злітали 7 МіГів

По всій території України вдень 7 червня оголосили повітряну тривогу.

Джерело: мапа alerts.in.ua, речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат у коментарі УП

Деталі: Стрімке поширення тривоги Україною свідчить про зліт у Росії потенційного носія аеробалстичної ракети "Кинджал" винищувача МіГ-31К.

Під час тривоги громадянам наполегливо рекомендується пройти в укриття пбо дотримуватися правила "двох стін".

Оновлено: Приблизно за пів години пішли відбої тривоги. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив УП, що на території РФ злітали 7 МіГів. Наразі винищувачі повернулись на аеродром.