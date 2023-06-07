Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни хочуть вивезти українських дітей з окупованих територій – омбудсмен

Альона Мазуренко Середа, 7 червня 2023, 12:34
Росіяни хочуть вивезти українських дітей з окупованих територій – омбудсмен

Російські окупанти хочуть вивезти українських дітей з нових тимчасово окупованих територій і прикордонних з Росією регіонів до анексованого Криму.

Джерело: омбудсмен Дмитро Лубінець 

Дослівно: "Під приводом загрози постійних обстрілів ФСБ РФ можуть реалізувати комплекс заздалегідь спланованих заходів для вивезення українських дітей з нових ТОТ і прикордонних з Росією регіонів до Криму.

Реклама:

Дітей планують розмістити на літній період в таборах і базах відпочинку всього півострова".

Деталі: На думку Лубінця, таким чином окупанти хочуть створити умови для зменшення ризиків від очікуваного українського контрнаступу на кримському напрямі.

Також окупанти хочуть дискредитувати ЗСУ та представити Україну як "терористичну країну".

ВІДЕО ДНЯ

В інформаційному середовищі вони поширюються проросійські наративи, ніби це Україна самостійно підірвала Каховську ГЕС.

Фактичне викрадення українських дітей окупанти хочуть подати як "місію порятунку".

При цьому ФСБ РФ вважає, що поряд з місцями відпочинку дітей необхідно розташувати пункти управління військами, вузлові підрозділи, наприклад ракетні чи артилерійські та облаштовані місця зосередження (відходу) російських окупаційних військ у разі просування українських військових вглиб Криму.

На думку російських спецслужб, "сусідство" дітей поруч з військовими об’єктами не дозволить або значно ускладнить українським військовим можливості вогневого ураження основних підрозділів та пунктів управління РОВ, обмежить чи пригальмує темпи просування ЗСУ в Криму, дозволить провести провокації з масовими жертвами та дискредитувати ЗСУ.

У Держдумі РФ вже ініціювали звернення до уряду щодо організації евакуації дітей з прикордонних із Україною регіонів до літніх таборів та інших закладів в Криму.

Теми: дітиокупаціявійнаомбудсмен
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
діти
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
Останні новини
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: