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Росіяни хочуть вивезти українських дітей з окупованих територій – омбудсмен

Альона Мазуренко Середа, 7 червня 2023, 12:34
Росіяни хочуть вивезти українських дітей з окупованих територій – омбудсмен

Російські окупанти хочуть вивезти українських дітей з нових тимчасово окупованих територій і прикордонних з Росією регіонів до анексованого Криму.

Джерело: омбудсмен Дмитро Лубінець 

Дослівно: "Під приводом загрози постійних обстрілів ФСБ РФ можуть реалізувати комплекс заздалегідь спланованих заходів для вивезення українських дітей з нових ТОТ і прикордонних з Росією регіонів до Криму.

Дітей планують розмістити на літній період в таборах і базах відпочинку всього півострова".

Деталі: На думку Лубінця, таким чином окупанти хочуть створити умови для зменшення ризиків від очікуваного українського контрнаступу на кримському напрямі.

Також окупанти хочуть дискредитувати ЗСУ та представити Україну як "терористичну країну".

В інформаційному середовищі вони поширюються проросійські наративи, ніби це Україна самостійно підірвала Каховську ГЕС.

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Фактичне викрадення українських дітей окупанти хочуть подати як "місію порятунку".

При цьому ФСБ РФ вважає, що поряд з місцями відпочинку дітей необхідно розташувати пункти управління військами, вузлові підрозділи, наприклад ракетні чи артилерійські та облаштовані місця зосередження (відходу) російських окупаційних військ у разі просування українських військових вглиб Криму.

На думку російських спецслужб, "сусідство" дітей поруч з військовими об’єктами не дозволить або значно ускладнить українським військовим можливості вогневого ураження основних підрозділів та пунктів управління РОВ, обмежить чи пригальмує темпи просування ЗСУ в Криму, дозволить провести провокації з масовими жертвами та дискредитувати ЗСУ.

У Держдумі РФ вже ініціювали звернення до уряду щодо організації евакуації дітей з прикордонних із Україною регіонів до літніх таборів та інших закладів в Криму.

Теми: дітиокупаціявійнаомбудсмен
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