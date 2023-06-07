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У Києві "приватний детектив" і поліцейський торгували персональними даними

Валентина РоманенкоСереда, 7 червня 2023, 14:11
У Києві приватний детектив і поліцейський торгували персональними даними
фото поліції

Під виглядом "детективного агенства" у Києві продавали стороннім особам інформацію з обмеженим доступом із державних баз даних.

Джерело: ДБР, Київська міська прокуратура, НацполСБУ

Деталі: За даними слідства, киянин, видаючи себе за приватного детектива, розміщував електронні оголошення, в яких пропонував збирати персональні дані громадян України на замовлення.

У разі отримання такого замовлення, його спільник – майор поліції одного з райуправлінь Києва, передавав інформацію зацікавленій стороні з баз даних державних органів, до яких він мав доступ як працівник правоохоронного органу.

 

Зловмисник копіював необхідну інформацію, а "детектив" передавав її замовнику.

Вартість інформації стосовно однієї особи становила 4 000 гривень.

Загалом, рівень "гонорару" залежав від соціального статусу особи, дані якої перевірялися, а також кількості  проаналізованих даних в інформаційно-комунікаційних системах, зазначають у ДБР.

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Крім цього, "детектив" також пропонував надавати розширену інформацію, яку він, нібито, мав можливість отримати через свої зв’язки в органах Служби безпеки України.

 

Подільників підозрюють у передачі третім особам персональних даних громадян України за грошову винагороду - ч. 3 ст. 362 КК України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 6 років.

Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Теми: Київ
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