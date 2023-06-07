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У Швейцарії підтримали реекспорт зброї в Україну

Середа, 7 червня 2023, 15:09

Верхня палата парламенту Швейцарії схвалила поправку, яка дасть змогу реекспортувати зброю в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу швейцарського парламенту.

"Країнам, які купують швейцарську військову техніку, має бути дозволено на певних умовах реекспортувати її в країни, залучені в збройні конфлікти", – йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення підтримали 22 голосами, 17 – проти, ще четверо утрималися.

Згідно з поправкою, країни-покупці швейцарської зброї все одно повинні будуть підписати декларацію про заборону реекспорту, однак її термін може бути обмежений до 5 років. Реекспорт буде можливий лише для країн призначення, які не порушують права людини і не використовують зброю проти цивільного населення.

Нагадаємо, 1 червня нижня палата парламенту Швейцарії, Національна рада, проголосувала проти поправки, яка б дозволила третім країнам реекспортувати зброю швейцарського виробництва, зокрема, в Україну. Після голосування верхньої палати вони розглянуть поправку повторно.

З початку війни в Україні кілька країн звернулися до Швейцарії з проханням дозволити передачу швейцарської зброї, яка є у їхньому арсеналі, Києву. 

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Німеччина, наприклад, хотіла передати Україні боєприпаси для зенітних установок Gepard, а також кулеметні боєприпаси. Данія звернулася до Берна за дозволом на постачання в Україну бронетранспортери Piranha III. Однак Швейцарія відхилила обидві заявки. Це викликало міжнародну критику.

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Теми: Швейцаріязброя
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