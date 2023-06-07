Влада шукає шляхи евакуації українців із окупованого берега Херсонщини – Клименко

Штаб із ліквідації наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС шукає шляхи для евакуації українських громадян із лівого берега Херсонської області, який перебуває під окупацією.

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, який очолює цей штаб, сайт МВС і штаб у Telegram

Пряма мова: "На даний момент на території Херсонської області в нас підтоплено 29 населених пунктів, із них 10 – на тимчасово окупованій території. Ми зараз вирішуємо можливі шляхи для того, щоб евакуювати наших громадян, які знаходяться на лівому березі Дніпра, які були кинути росіянами напризволяще".

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Деталі: Раніше українські військові записали відео з дрона про те, як на Херсонщині на даху затопленого будинку рятуються люди. Жінку й двох дітей з-під окупованих Олешок росіяни не евакуйовували більше доби.

Тим часом у Херсоні працює штаб із ліквідації наслідків підриву ГЕС, Ігор Клименко провів уже декілька робочих нарад.

За ніч вода в Херсоні піднялась на 1 метр, очікується, що вона продовжить прибувати.

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За даними штабу, станом на 16:00 із затоплених районів Херсона було евакуйовано 1 854 громадян.

Рятувальники залучили до евакуації населення на Херсонщині автомобілі підвищеної прохідності "Богун".

У регіоні працюють майже 1600 рятувальників та поліцейських і близько 300 одиниць спецтехніки.

У випадку необхідності буде збільшена кількість пунктів надання допомоги.

Пряма мова Клименка: "Штаб буде працювати цілодобово – скільки буде необхідно. Разом із тим ми працюємо над задачами, які стоятимуть перед нами коли вода піде. Роботи дуже багато. В першу чергу це буде стосуватися екологічного забруднення. 150 тонн мастила витекло із машинного залу під час підриву ГЕС".

Деталі: Клименко доручив штабу оцінити екологічні загрози: "Маємо розуміти, що зі сміттєзвалищами, із кладовищами, складами добрив, із мінною безпекою. І зробити все, щоби наші люди відчували, що є влада і є допомога".

Через підрив Каховської ГЕС російськими терористами станом на 7 червня без світла залишилось близько 20 тисяч споживачів на Херсонщині.

На Херсонщині підтоплена насосна станція Херсонської ТЕЦ та 129 трансформаторних підстанцій. На Миколаївщині – затоплені дві сонячні електростанції.

Ситуацію на Запорізькій АЕС постійно моніторять експерти "Енергоатому". Прямої загрози через підрив Каховської ГЕС для окупованої ЗАЕС зараз немає.

Водночас, російська армія після підриву Каховської ГЕС не припиняє обстріли правобережжя Херсонщини з реактивних систем залпового вогню, далекобійної артилерії, мінометів, авіації та БПЛА.