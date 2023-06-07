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В російському Шебекіно потужна пожежа на лакофарбовому заводі

Середа, 7 червня 2023, 17:23
В російському Шебекіно потужна пожежа на лакофарбовому заводі
Скриншот

В Бєлгородській області у місті Шебекіно спалахнув лакофарбовий завод "Фарби Білогір'я".

Джерело: повідомлення губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова, місцевий Telegram-канал "Жесть Белгород"

Деталі: Місцеві російські телеграм-канали повідомили, що вогонь охопив лакофарбовий завод "Фарби Білогір'я", що розташований у місті Шебекіно на кордоні з Україною. Водночас Гладков заявив, що Шебекіно обстріляли з "Граду"

 

Пряма мова: "Шебекино накрили з РСЗВ "Град". За попередніми даними, постраждалих немає. Понад 40 снарядів потрапили на територію промзони, є загоряння. Ще 20 снарядів прилетіли в різні частини міста. Обстріл міста триває".

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