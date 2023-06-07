Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В російському Шебекіно потужна пожежа на лакофарбовому заводі

Середа, 7 червня 2023, 17:23
В російському Шебекіно потужна пожежа на лакофарбовому заводі
Скриншот

В Бєлгородській області у місті Шебекіно спалахнув лакофарбовий завод "Фарби Білогір'я".

Джерело: повідомлення губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова, місцевий Telegram-канал "Жесть Белгород"

Деталі: Місцеві російські телеграм-канали повідомили, що вогонь охопив лакофарбовий завод "Фарби Білогір'я", що розташований у місті Шебекіно на кордоні з Україною. Водночас Гладков заявив, що Шебекіно обстріляли з "Граду"

Реклама:

 

Пряма мова: "Шебекино накрили з РСЗВ "Град". За попередніми даними, постраждалих немає. Понад 40 снарядів потрапили на територію промзони, є загоряння. Ще 20 снарядів прилетіли в різні частини міста. Обстріл міста триває".

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Останні новини
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: