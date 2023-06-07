Російські війська намагалися наступати на бахмутському і ще двох напрямках – Генштаб

7 червня, у 469 день широкомасштабної війни, російські війська намагалися вести наступальні дії на лиманському, авдіївському та бахмутському напрямках, атакували Мар’їнку, але їхні спроби провалилися.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 середи 7 червня

Дослівно Генштаб ЗСУ: "Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Нашими захисниками було знищено 4 ворожих розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 1 радіолокаційну станцію противника".

Деталі: Армія РФ протягом доби завдала 28 авіаційних ударів, здійснила близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

Загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 21 бойове зіткнення.

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