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Кількість російських військових у Білорусі значно знизилась – прикордонники

Валентина РоманенкоСереда, 7 червня 2023, 18:47
Кількість російських військових у Білорусі значно знизилась – прикордонники
Андрій Демченко. фото медіацентру "Україна-Укрінформ"

Кількість російських військових, які знаходяться на території Білорусі, і залучені переважно до процесу підготовки на полігонах, зменшилась до приблизно тисячі осіб.

Джерело: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ"

Пряма мова: "Ситуація на цьому напрямку залишається повністю контрольованою. Створення необхідного (наступального) угруповання, яке б могло перебувати на території Білорусі для здійснення вторгнення в Україну, на даний момент не фіксується.

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Російські військові, які знаходяться на території Білорусі, залучені переважно до навчань або ж піготовки на полігонах .

За нашими даними, їхня кількість там зараз становить не більше 1000, і це значно менше, ніж було на початку цього року, коли кількість російських військових у Білорусі могла досягати 10-11 тисяч, у подальшому вона зменшилася до 2,5 тисячі, а зараз - до однієї тисячі".

Деталі: Водночас, за словами Демченка, не можна виключати, що в подальшому Росія може перекинути чергові підрозділи своїх військ, але, як правило, їх також задіюватимуть до підготовки на білоруських полігонах.

ВІДЕО ДНЯ

Речник ДПСУ наголосив, що за ситуацією в Білорусі активно стежать підрозділи української розвідки, оскільки РБ продовжує підтримувати Росію у війні проти України.

Українські Сили оборони при цьому продовжують укріплювати свої кордони і лінію прикордоння.

Теми: Білорусьвійна
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