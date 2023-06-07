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Кім: Миколаїв поки з питною водою, під загрозою затоплення Снігурівська громада

Валентина РоманенкоСереда, 7 червня 2023, 21:07
Кім: Миколаїв поки з питною водою, під загрозою затоплення Снігурівська громада
фото з ТГ-каналу Сєнкевича

Миколаїв станом на вечір 7 червня забезпечений питною водою, але можливість дефіциту води зберігається, під реальною загрозою  підтоплення – Снігурівська територіальна громада.

Джерело: начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі національного телемарафону, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Питна вода станом на зараз є. У нас заповнені водосховища. При цьому загроза зберігається, Миколаїв може залишитися без води".

Деталі: За словами Кіма, через руйнування Каховської ГЕС – теракт, вчинений Російською Федерацією – у Миколаєві є руйнування точки нульового водозабору Дніпра.

У самому Миколаєві зафіксовано збільшення рівня води на 70 см: "Загрози немає, але ми спостерігаємо за ситуацією", – прокоментував Кім.

Пряма мова: "Наразі реально під загрозою Снігурівська територіальна громада та 13 населених пунктів уздовж річки Інгулець, тому що до вод Інгульця додалися води Дніпра, в результаті відзначається підвищення рівня води навіть більше, ніж у самому Дніпрі".

Деталі: Як зазначив голова ОВА, у Снігурівській громаді 39 осіб було евакуйовано всередині населеного пункту, тобто вони розмістилися за місцем.

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За його словами, зниження рівня води очікується завтра. На жаль, у Снігурівській громаді зруйновано один міст, затоплено два, які ЗСУ щойно побудували. Коли вода зійде, можна буде сказати, чи можливе їх відновлення. "Тобто зараз має місце три непрацюючі мости, стан двох, сподіваюся, буде задовільним, один - зруйнований", – додав Кім.

За даними ОВА, напередодні до Миколаєва прибули 43 людини з підтоплених районів, ще силами волонтерів було доставлено кілька десятків людей, з них 23 були розміщені в Одесі, 6 з них залишилися тільки на ніч, потім вирушили до Києва, решта розмістилися самостійно. У середу теж прибуло кілька десятків людей, їх теж розмістили.

Теми: Миколаїв
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