Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кім: Миколаїв поки з питною водою, під загрозою затоплення Снігурівська громада

Валентина РоманенкоСереда, 7 червня 2023, 21:07
Кім: Миколаїв поки з питною водою, під загрозою затоплення Снігурівська громада
фото з ТГ-каналу Сєнкевича

Миколаїв станом на вечір 7 червня забезпечений питною водою, але можливість дефіциту води зберігається, під реальною загрозою  підтоплення – Снігурівська територіальна громада.

Джерело: начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі національного телемарафону, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Питна вода станом на зараз є. У нас заповнені водосховища. При цьому загроза зберігається, Миколаїв може залишитися без води".

Реклама:

Деталі: За словами Кіма, через руйнування Каховської ГЕС – теракт, вчинений Російською Федерацією – у Миколаєві є руйнування точки нульового водозабору Дніпра.

У самому Миколаєві зафіксовано збільшення рівня води на 70 см: "Загрози немає, але ми спостерігаємо за ситуацією", – прокоментував Кім.

Пряма мова: "Наразі реально під загрозою Снігурівська територіальна громада та 13 населених пунктів уздовж річки Інгулець, тому що до вод Інгульця додалися води Дніпра, в результаті відзначається підвищення рівня води навіть більше, ніж у самому Дніпрі".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Як зазначив голова ОВА, у Снігурівській громаді 39 осіб було евакуйовано всередині населеного пункту, тобто вони розмістилися за місцем.

За його словами, зниження рівня води очікується завтра. На жаль, у Снігурівській громаді зруйновано один міст, затоплено два, які ЗСУ щойно побудували. Коли вода зійде, можна буде сказати, чи можливе їх відновлення. "Тобто зараз має місце три непрацюючі мости, стан двох, сподіваюся, буде задовільним, один - зруйнований", – додав Кім.

За даними ОВА, напередодні до Миколаєва прибули 43 людини з підтоплених районів, ще силами волонтерів було доставлено кілька десятків людей, з них 23 були розміщені в Одесі, 6 з них залишилися тільки на ніч, потім вирушили до Києва, решта розмістилися самостійно. У середу теж прибуло кілька десятків людей, їх теж розмістили.

Теми: Миколаїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Миколаїв
"Через велику кров зупинити фашизм": у Миколаєві затримали чиновниць, які закликали РФ
У Миколаєві затримали інформаторку "ручного" блогера ФСБ: їй загрожує довічне
У Миколаєві спіймали чоловіка, який шукав мости і зливав відео про рух ЗСУ росіянам
Останні новини
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: