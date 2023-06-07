В окупованих Олешках на Херсонщині 3 загиблих від повені
Троє людей загинули від повені в тимчасово окупованому місті Олешки у Херсонській області після підриву росіянами Каховської ГЕС.
Джерело: мер Олешок Євген Рищук у Facebook, Суспільне, Радіо Свобода з посиланням на керівницю Олешківсьої МВА Тетяну Гасаненко
Пряма мова Рищука: "На жаль, є перші повідомлення про загиблих від повені".
Деталі: Згодом мер уточнив Суспільному, що загинули 3 людей. За його словами, надвечір російські військові почали евакуювати людей з дахів.
Також Рищук повідомив, що місто затоплене на 90%, а рівень води на деяких вулицях сягає трьох метрів.
Керівниця Олешківсьої МВА Тетяна Гасаненко повідомила евакуюватися з міста самостійно наразі неможливо − окупанти забороняють це робити. Натомість загарбники пропонують людям їхати тільки до Краснодарського краю РФ.