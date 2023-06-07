Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В окупованих Олешках на Херсонщині 3 загиблих від повені

Ірина БалачукСереда, 7 червня 2023, 21:35
В окупованих Олешках на Херсонщині 3 загиблих від повені
Затоплена Херсонщина. Фото з Telegram-каналу "База"

Троє людей загинули від повені в тимчасово окупованому місті Олешки у Херсонській області після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Джерело: мер Олешок Євген Рищук у Facebook, Суспільне, Радіо Свобода з посиланням на керівницю Олешківсьої МВА Тетяну Гасаненко

Пряма мова Рищука: "На жаль, є перші повідомлення про загиблих від повені".

Реклама:

Деталі: Згодом мер уточнив Суспільному, що загинули 3 людей. За його словами, надвечір російські військові почали евакуювати людей з дахів.

Також Рищук повідомив, що місто затоплене на 90%, а рівень води на деяких вулицях сягає трьох метрів.

Керівниця Олешківсьої МВА Тетяна Гасаненко повідомила евакуюватися з міста самостійно наразі неможливо − окупанти забороняють це робити. Натомість загарбники пропонують людям їхати тільки до Краснодарського краю РФ.  

Теми: Херсонська областьокупаціяКаховська ГЕСжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Загинув український льотчик Савельєв
П’яні російські вояки заблокували всі шляхи евакуації з Козачих Лагерів – Генштаб ЗСУ
Погрози Кремля не завадять Британії підтримувати Україну – голова МЗС
Підрив Каховської ГЕС: Зеленський шокований реакцією ООН і Червоного Хреста
Останні новини
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: