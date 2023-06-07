Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В окупованих Олешках на Херсонщині 3 загиблих від повені

Ірина БалачукСереда, 7 червня 2023, 21:35
В окупованих Олешках на Херсонщині 3 загиблих від повені
Затоплена Херсонщина. Фото з Telegram-каналу "База"

Троє людей загинули від повені в тимчасово окупованому місті Олешки у Херсонській області після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Джерело: мер Олешок Євген Рищук у Facebook, Суспільне, Радіо Свобода з посиланням на керівницю Олешківсьої МВА Тетяну Гасаненко

Пряма мова Рищука: "На жаль, є перші повідомлення про загиблих від повені".

Деталі: Згодом мер уточнив Суспільному, що загинули 3 людей. За його словами, надвечір російські військові почали евакуювати людей з дахів.

Також Рищук повідомив, що місто затоплене на 90%, а рівень води на деяких вулицях сягає трьох метрів.

Керівниця Олешківсьої МВА Тетяна Гасаненко повідомила евакуюватися з міста самостійно наразі неможливо − окупанти забороняють це робити. Натомість загарбники пропонують людям їхати тільки до Краснодарського краю РФ.  

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьокупаціяКаховська ГЕСжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Руйнування Каховської ГЕС: до Криму вода не надходитиме щонайменше рік – "Укргідроенерго"

Контрнаступ: Міноборони вже нарахувало 7 звільнених населених пунктів

Кулеба: Партнери не сумніваються, що Україна не причетна до підриву Каховської ГЕС

мапаУкраїна наступає на кількох напрямках, але з перемінним успіхом – західні ЗМІ

Мінна небезпека зросла на узбережжі Одещини

відеоДрон знищив супутникову систему зв’язку росіян: у Мінцифри показали відео

Усі новини...
Загинув український льотчик Савельєв
П’яні російські вояки заблокували всі шляхи евакуації з Козачих Лагерів – Генштаб ЗСУ
Погрози Кремля не завадять Британії підтримувати Україну – голова МЗС
Підрив Каховської ГЕС: Зеленський шокований реакцією ООН і Червоного Хреста
Останні новини
23:44
Новий президент Латвії: перепоною для вступу України до НАТО є не Угорщина
23:35
Як виховувати дитину одному – поради психологів
23:28
ЗСУ за тиждень взяли під контроль 16 кв. км на Бахмутському напрямку – Маляр
23:17
ЗМІ: США у вівторок оголосять про нову військову допомогу Україні, зокрема БМП
23:09
Розпад Росії після війни можливий, але є й інші сценарії – глава МЗС Латвії
22:55
Результати невтішні: Зеленський анонсував "проєкти рішень" щодо відповідальних за укриття
22:44
Макрон: Контрнаступ України може тривати "тижні, а то й місяці"
22:33
Зеленський провів Ставку: Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно
22:17
США просувають реформу Радбезу ООН: більше постійних членів, але без права вето – WP
21:58
фотоРосіяни вдарили по місту на Донеччині: є загиблий та поранені
Усі новини...
Реклама: