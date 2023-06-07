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Зеленський прокоментував матеріал WP про "план України" з підриву "Північних потоків"

"Європейська правда"Середа, 7 червня 2023, 22:39
Зеленський прокоментував матеріал WP про план України з підриву Північних потоків
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський у середу підкреслив, що Україна не має стосунку до диверсії на російських газогонах "Північні потоки" у Балтійському морі у вересні минулого року.

Про це він сказав в інтерв’ю виданням групи Axel Springer, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи останні повідомлення ЗМІ про нібито план українських військових із підриву "Північних потоків", Зеленський наголосив, що "нічого подібного Україна не робила".

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"Я президент і віддаю відповідні накази… Я нічого не знав, на 100 відсотків. Я сказав: "Покажіть нам докази. Якщо наші військові зробили це, покажіть нам докази", – сказав він.

Нагадаємо, напередодні видання The Washington Post опублікувало матеріал, згідно з яким західні спецслужби нібито знали про план знищення "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2" за участі українських військових. Його метою було начебто перешкодити Росії відновити експорт газу до ЄС.

Цей план, стверджує WP, нібито виявила розвідка одного з європейських союзників США і передала Центральному розвідувальному управлінню в червні 2022 року. Його учасники нібито мали звітувати головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному. Але начебто існуючий план призупинили, й жодних доказів, що Україна таки втілила його, немає.

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Нагадаємо, у березні в західних ЗМІ в березні з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. Тоді президент України Володимир Зеленський на це заявив, що Україна не причетна до вибухів, та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.

Наприкінці квітня данські ЗМІ отримали від військових джерел дані, що поблизу "Північних потоків" за чотири дні до вибухів перебувало російське судно СС-750

У травні було оприлюднене спільне розслідування журналістів з Північної Європи, згідно з яким російські кораблі принаймні тричі бували у районах вибухів на гілках російського газопроводу "Північний потік", а один з них – за п’ять днів до інциденту.

Теми: ЗеленськийПівнічний потік-2Росіявибух
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